Na pohrebe nechýbala ani Dara Rolins: Za kariéru vďačí Gottovi (†80)... Nebyť Karla, všetko by bolo inak!

Dara Rolins si na svojho hudobného otca zaspomínala v jednej z relácií, ktoré mapovali Maestrov život. „Pamätám si na ten moment, kedy ma Jirka Zmožek objavil pre Česko a pre Karla. Ten nápad vznikol v jeho hlave... Pamätám si, ako u nás doma zazvonil telefón a následovala prosba na mojich rodičov, či by ma uvoľnili, aby som prišla do Prahy a naspievali sme spolu duet, slávny duet,“ povedala speváčka.

Pre 11-ročné dievčatko zo Slovenska to bolo niečo neuveriteľné, stáť po boku takej hviezdy, akou bol Karel Gott. No s nadšením a veľkým rešpektom na nahrávanie s Darou spomínal aj slávny Čech. „Zažili sme so Zvonkami šťastia také krásne cesty, kedy sme išli v aute a spievali sme si. Ona bola úžasná... Spievala pieseň od Whitney Houston, ale tak moderne a štýlovo,“ nešetril slovami na adresu plavovlásky Gott.

Dara si uvedomuje, aké veľké šťastie mala, že pieseň s Karlom naspievala. Dnes by totiž so svojou kariérou nemusela byť tam, kde je. „Viem, že bez neho by bolo všetko inak... Neviem ako, ale inak. A ja som rada, že je to tak, ako to je,“ uzavrela slovenská diva, ktorá pieseň Zvonky štěstí dodnes na svojich vystúpeniach s obľubou spieva.