Sexi herečka Katka Ivanková: Dnes pracujem s oveľa väčším pokojom

„Po škole som bola zo všetkého vystresovaná, dnes je to úplne o niečom inom. Práca je pre mňa radostnejšia a pokojnejšia, a oveľa viac ma napĺňa. Vďakabohu za tie roky!“ povedala v rozhovore. Ostatné mesiace známa interpretka venovala najmä prípravám muzikálu West Side Story, ktorý uvedú v premiére v ružinovskom Dome kultúry už dnes. V novej hre v réžii Jána Jackuliaka stvárni Anitu.

„Anita je kamarátka hlavnej ženskej postavy. Je to temperamentná, zrelá, sexi žena, ale nemá ten sexepíl na prvú, je sexi vnútorne. Je to žena, ktorá keď vojde do miestnosti, všetci to vidia, obzrú sa a ona si je toho vedomá, nemusí na seba upozorňovať, ani to svoje vyžarovanie umocňovať nejakými špeciálnymi gestami. Nie je to sexi Frida, je to také jemnejšie a vnútorné. Prejaví sa to napríklad v choreografiách,“ priblížila Ivanková.

V novom projekte má podľa vlastných slov tanca neúrekom. „Je to tanečná postava a ten tanec je nesmierne ťažký. Musela som sa opäť vrátiť k baletu, aby som tú techniku zvládla. Príprava na tento muzikál bola vážny šport,“ zasmiala sa.

„Zároveň tam aj spievam a hrám, Jacek (Ján Jackuliak, pozn.red.) chcel dať všetky tri zložky na jednu úroveň. Je úžasné, ako pracuje. Uznávam ho aj ako herca a po tomto skúšobnom období už aj ako režiséra. Je veľmi talentovaný a dôverujem mu,“ podotkla herečka, ktorá sa v úlohe Anity objavila už pred jedenástimi rokmi na Novej scéne. „Anitu som stvárnila už v muzikáli Jána Ďurovčíka, mala som vtedy 25 a vyzeralo to úplne inak. Aj vtedy bola tá Anita temperamentná, ale celkom iným spôsobom. Teraz sa rodila tak uvedomelejšie a bez stresu,“ zakončila Ivanková.