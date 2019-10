Fanúšikovia markizáckych Oteckov v šoku: Instagramový účet ukradli hackeri... Potom sa tam objavilo TOTO!

„POZOR - dôležitý OZNAM! Pôvodný oficiálny instagramový účet k seriálu Oteckovia nám bol pred niekoľkými týždňami ukradnutý a momentálne sa tam nachádza obsah, ktorý nijako so seriálom Oteckovia a ani televíziou Markíza nesúvisí. Jediný pravý a oficiálny účet k seriálu Oteckovia je tento: oteckovia.markiza,“ informovala v týchto dňoch na svojich profiloch Markíza.

Televízia Markíza informovala o tom, že instagramový účet Oteckov bol ukradnutý. Zdroj: Instagram

Koncom augusta totiž prišla o svoj pôvodný oficiálny instagramový profil k seriálu Oteckovia, ktorý mal viac ako 146-tisíc fanúšikov. Mnohí priaznivci hacknutý účet už pred časom prestali sledovať... No tým, ktorí to neurobili, sa teraz naskytol poriadne zvláštny pohľad. Na účet, ktorý pôvodne patril populárnemu seriálu, totiž pribudlo niekoľko fotiek blondínky s výrazným obočím.

Fanúšikovia, ktorí neboli zasvätení do problematiky, tak zostali poriadne šokovaní. „Dnes ráno som išla na Instagram kuknúť, čo nové, no keď som na tom starom účte Oteckovia videla tú obludu, tak som skoro infarkt chytila,“ reagovala jedna z diváčok. „Treba to nahlásiť, ten účet, aby ho zmazali, nielen zrušiť sledovanie. Toto bude pre tú fešandu lepší trest za to, že ukradla Instagram, ako keď príde o sledovateľov,“ zhodovali sa komentujúci.

Fotky tejto ženy sa po čase objavili na ukradnutom profile Oteckov. Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Dnes síce starý účet Oteckov stále funguje, no fotky záhadnej blondínky z neho zmizli.