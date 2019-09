Prvý deň BMD: Lakatošovej gigantický výstrih, Kollárova dcéra ako z konského póla, Šorty ukázal tehotnú priateľku!

Na prvý pohľad zaujala riaditeľka súťaže Miss Universe Silvia Lakatošová (45). Tá totižto odhodila podprsenku a do útoku vyšla s naozaj silným kalibrom. Čierne šaty od popredného slovenského návrhára mali výstrih, ktorý bez pochýb odzbrojil nejedného muža. Silvia však vie, ako nosiť aj odvážne kúsky s gráciou a v luxusnom modeli bola aj tentokrát očarujúca.

Silvia Lakatošová predviedla odvážny výstrih. Zdroj: Ján Zemiar,

Čiernu farbu zvolila aj najstaršia dcéra Borisa Kollára Alexandra (18). Len pred pár dňami jej nahá foto z postele obletela slovenskými médiami, a zdá sa, že Saša si preto v tento večer dala záležať na tom, aby vyzerala čo najreprezentatívnejšie. Šaty hodné britskej aristokracie doplnila extravagantným čiernym klobúkom.

Módna návrhárka Rebecca Justh a Alexandra Horňáková boli zladené do detailov. Zdroj: Ján Zemiar,

Krásna blondínka, ktorá sa od malička venuje jazdeniu na koňoch, skutočne pôsobila, ako by práve prišla z dostihov. Spoločnosť jej tentokrát nerobil otec Boris Kollár (54), ale módna dizajnérka Rebecca Justh (62). Tá sa takisto zaodela do čiernej a klobúk zladila so Sašou.

Šorty a jeho priateľka Zuzka sa čoskoro stanú rodičmi. Zdroj: Ján Zemiar,

Na móle sa okrem iných pohľadných mužov ukázal aj Dušan Šorty Berky (30) so svojim neprehliadnuteľným účesom. Do hľadiska ho prišla podporiť jeho priateľka Zuzka. Dvojica sa pomaličky pripravuje na príchod ich prvého potomka, a dočkať by sa podľa informácií mali už o pár týždňov. Zuzke to s bruškom naozaj pristalo a spevák a rádiový spíker sa od nej počas večera takmer nepohol. Budúcim rodičom držíme palce.