Šokujúca zmena slovenskej herečky: Vychudnutá na kosť!

BRATISLAVA - Uplynulo už niekoľko rokov odvtedy, čo sa slovenská herečka Eva Sakálová vytratila z televíznych obrazoviek a svoj voľný čas zasvätila predovšetkým joge. Tá ju udržiava v kondícii, no zdá sa, že to ryšavka už preháňa. Jej posledné fotografie hovoria za všetko.

Herečka, ktorá v minulosti hviezdila nielen v obľúbenom seriáli Panelák, ale aj na divadelných doskách, sa vždy pýšila štíhlymi krivkami a pohyb prirodzene patril k jej povolaniu. Napriek tomu sa pred niekoľkými rokmi Eva Sakálová rozhodla, že sa z televíznych obrazoviek stiahne a viac času začala venovať zdravému životnému štýlu a cvičeniu jogy, ktorú dokonca sama precvičuje.

Prostredníctvom svojho Instagramu sa nedávno prihovorila aj fanúšikom, ktorí by si chceli prísť s ňou zacvičiť. K pozvánke, v ktorej sľubuje aj spev a hru na ukulele, však pridala aj zopár fotografií, podľa ktorých sa zdá, že to herečka so svojou vášňou už trochu preháňa. Jej figúra totiž pôsobí až neprirodzene štíhlo. Snáď v tomto prípade ide len o nevydarený záber, ktorý herečke predĺžil torzo a ešte viac opticky zúžil pás.

Ryšavka sa netají tým, že v joge našla životnú rovnováhu a duševnú harmóniu a treba uznať, že pôsobí veľmi spokojne.

