Herečka Eva Sakálová obľubuje TÚTO vec: Nahovoriť sa na to rozhodne nedá každý

„Milujem prechádzať sa bosá po tráve. Prepojenie s prírodou je pre mňa dôležité. Vždy mám v tele pocit väčšieho života, všetky bunky akoby sa zaktivizovali a zaradovali,“ povedala v rozhovore. „Keď človek behá bosý po tráve, ale aj po kamienkoch a koreňoch, začnú byť jeho chodidlá vnímavejšie, vstrebáva cez ne energiu do celého tela. Zároveň si doprajem touto chôdzou akupunktúru a masáž pre vnútorné orgány, vlastne tú najlepšiu možnú prevenciu... Človek sa prechádza a zároveň posilňuje svoju imunitu, telo aj ducha,“ uviedla Sakálová.

Mladá herečka je známa svojím vrelým vzťahom k východným učeniam. Podľa vlastných slov cvičí bez výnimky každý deň. „Záleží, či v daný deň vediem hodinu jogy. Ak áno, tak si zacvičím priamo na nej s ostatnými, ale doprajem si aj vlastnú prax ráno a večer - kombináciu čchi kungu, tanca a kundalini jogy. Aj počas dňa, keď som usedená alebo rozlietaná, sa na pár minút zastavím a zacvičím si krátku sekvenciu,“ priblížila.

Cvičenie jej podľa vlastných slov dáva najmä vnútorný pokoj. „Prečisťuje ma, cítim sa ako po sprche a v rovnováhe. Práca herečky so sebou prináša veľa emócií, človek ich musí nechať prejsť sebou veľa a musí si ich vedieť vyvolať a potom v tom tele ešte nejaký čas zotrvávajú, doznievajú. Joga je jednou z možností ako to telo a myšlienky prečistiť, v tomto je krásna,“ podotkla Sakálová. „Je zaujímavé, ako sa v nás dokážu niektoré emócie a zážitky udržať... A joga nás práve učí vnímať, čo sa v našom tele deje a dá sa v nej ísť stále viac a viac do hĺbky a postupne sa harmonizovať a liečiť. Už aj samotný dych vie byť liečivý. Aké máme neskutočné dary, keď ich vieme správne používať...,“ poznamenala rusovláska.

Ako však tvrdí, nie je všetko len o fyzickom cvičení. „Joga vás trénuje aj v zotrvaní v prítomnosti a učí vás pozornosti. Snažím sa ju praktizovať v rôznych situáciách, vnímať, kde sa práve nachádzam, čo robím, trénovať sa vo vďačnosti. Tento svet je vo veľa veciach krásny, je naozaj čarovný, aspoň pre mňa,“ poznamenala mladá interpretka, ktorá sa cez jogu postupne dostala i k spomínanému tchi kungu a k ďalším aktivitám – ku kontaktnej improvizácii, intuitívnym tancom i k spevu mantier.

Dnes by to za nič nevymenila. „Baví ma to, tak to všetko skúmam... Spočiatku, keď som sa začala joge viac venovať, bola som furt v takej harmónii, až som si hovorila ‘Nie je to už nudné?‘ a žiadalo sa mi do toho rozvrhu vtesnať aj nejaké hranie. Dnes si hovorím, že by som jogu a všetky cesty a učenia mohla skúmať aj od rána do večera. No kedy potom robiť tie ďalšie veci?“ zasmiala sa herečka.