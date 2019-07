Známy moderátor šokuje: Len pár mesiacov po rozchode nová žena... a opäť mladšia!

BRATISLAVA - Neuplynuli ešte ani tri mesiace odvtedy, čo sme našich čitateľov informovali, že jojkársky moderátor je opäť sám. Po približne troch rokoch sa Martin Chynoranský (37) rozišiel so svojou o 15 rokov mladšou priateľkou Martinou, dôvody krachu vzťahu však rozoberať nechcel. No a teraz... ukázal novú partnerku!

Martin dlho nezaháľal, no a keďže svojou polovičkou sa už pochválil aj na sociálnej sieti a zverejnil zábery zo spoločnej dovolenky, ich vzťah určite nie je až taký čerstvý. Ešte pár mesiacov pred rozchodom pritom hovoril o tom, že si so svojou vtedajšou priateľkou Martinou dokáže predstaviť spoločnú budúcnosť a rodinu. Tak sa však nestalo a s moderátorkou známeho rádia sa rozišiel.

Martin Chynoranský sa pochválil novou priateľkou Kristínou. Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram ​

Brunetku najnovšie vymenil za blondínku Kristínu, s ktorou aktuálne oddychuje v romantickom Taliansku. I ona je od neho mladšia, no nie až tak výrazne ako predchádzajúca partnerka. S tou ich delilo 15 rokov, no keďže atraktívna Kristína v roku 2012 ukončila štúdium na vysokej škole, od Martina je mladšia približne len o nejakých 5 rokov. Zaľúbencom teda držíme palce a prajeme, nech im to spolu klape.