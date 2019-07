Zaspal priamo pri stole: Poriadna opica českej hviezdy Donutila?!

Česká hviezda Miroslav Donutil nie je na Slovensku žiadna neznáma. Pamätáme si ho ešte ako poradcu Bohuša z kultového Kurva, hoši, gutntag či naposledy ako Doktora Martina, ktorého vysielala verejnoprávna RTVS.

Miroslav Donutil si zahral s Bolkom Polívkom v Kurva, hoši, gutntag. Zdroj: česká televize

Herec si tak, ako mnohí jeho kolegovia, odskočil na Medzinárodný filmový festival do Karlových Varov. Na jednom z večerných posedení pri drinku to však zrejme trošku prestrelil a na druhý deň sa to na Čechovi podpísalo. I keď noc prehýril, neváhal sa na druhý deň zúčastniť charitatívnej akcie Prípitok pre dobrú vec.

Pri stole v kaviarni sedel s hereckými kolegyňami Lenkou Krobotovou a Jitkou Čvančarovou, ktorá prišla aj s manželom, tanečníkom Petrom Čadkom. Práve oni dozerali na to, aby sa Donutil, ktorému akosi oťažela hlava, pri šlofíku nezvalil priamo na zem. Predchádzajúci deň zrejme požil viac drinkov, ako jeho organizmus zvládol. Na dôvažok si neskôr na obed v reštaurácii podľa informácií českých novinárov doprial na vyrovnanie vývar.

Miroslav Donutil si doprial šlofíka rovno v kaviarni na verejnosti. Zdroj: Profimedia