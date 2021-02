Šokujúce priznanie hviezdneho Donutila: Mám dve ženy!

Úspešná kariéra nie je to jediné, čím sa môže Miroslav Donutil pochváliť. Čerstvému sedemdesiatnikovi sa darí aj v súkromí. Už roky žije v šťastnom manželstve so sympatickou pani Zuzanou, ktorá mu porodila synov Martina a Tomáša.

Ako ale obľúbený herec nedávno priznal, jeho manželka nie je jedinou ženou, ktorú tituluje pomenovaním "moja stará". Jeho druhé "manželstvo" začalo v roku 1999, keď so Simonou Stašovou stvárnili pár vo filme Pelíšky. Aj keď sa pred kamerami stretli prvýkrát, pôsobili ako dlhoroční manželia.

Stašová a Donutil sa potom stretli pred kamerami viackrát. „No a raz som jej začal hovoriť moja druhá stará. Nepýtal som sa jej na to. Jednoducho to tak bolo,” uviedol herec v nedávnom rozhovore pre Český rozhlas. „Má to síce riziko, že vyfasujete druhú svokru. Ale ja mám to šťastie, že aj ona je jednoducho skvelá,” dodal so smiechom. Matkou Simony Stašovej je nemenej obľúbená a slávna Jiřina Bohdalová.

Miroslav Donutil a Simona Stašová ako manželia vo filme Pelíšky. Zdroj: Space Films