Katastrofálne rande slovenskej speváčky: Známy raper prišiel nadránom a totálne na mol!

Separ bol hosťom markizáckej relácie TBT s Matúšom Krnčokom, no a moderátora okrem otázok týkajúcich sa jeho hudobnej kariéry zaujímalo aj to, jako sa s Tinou dali dokopy. Raper priznal, že na ich prvom rande veľa „parády“ neurobil. „Vôbec si nepamätám, ako sme sa dali dokopy. Ja si len pamätám, že prvé rande bolo také, že som prišiel o pol piatej ráno ožratý po koncerte k nej. Ani som sa jej nechytil, fakt sme sa len bavili,“ zaspomínal si.

Netají, že v minulosti bol poriadnym búrlivákom. „Ja som bol fakt že psychoš. Jeden deň som sa pobil na jednom festivale a toho človeka, bol síce o hlavu vyšší, ale tak som ho zle trafil, že z tej výšky padol na hlavu, na temeno a začal vydávať divné zvuky. Ja som hneď vytriezvel, vyprovokoval to samozrejme on, nenapadol som ho len tak. Ale nejako sa mi ho podarilo prebrať a strašne sa mi uľavilo že je v pohode,“ prezradil viac o momente, keď sa začal nad sebou začal viac zamýšľať.

Separ priznal, že jeho život najviac zmenil moment, keď sa stal otcom rozkošnej Aničky. Zdroj: Instagram M.Č.

Separ viac o svojom súkromí prezradil v markizáckej relácii TBT s Matúšom Krnčokom. Zdroj: TV MARKÍZA

Začal viac rozmýšľať nad svojou rodinou a najmä malou dcérkou. „Tak som si uvedomil, že raz urobíš niečo blbo, zle trafíš, ten človek padne a ideš do basy. A budem malú vidieť každú ôsmu sobotu na hodinu cez sklo. Toto vo mne vyvolalo také niečo, že nie je to dobré, potom sa malá narodila a ten moment, keď som ju držal v rukách, ja som nevedel hodinu zastaviť slzy. Všetko to zlé vo mne nahromadené, to zlé, sa vyplavilo,“ povedal s tým, že od tohto momentu začal premýšľať úplne inak a verí to, že všetko, čo človek urobí, sa mu vráti a pokiaľ niekoho nezmení narodenie dieťaťa, tak už nič.