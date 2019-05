Náhly odchod jojkárskej tváre: Zavaril im... Koniec obľúbenej relácie?!

Leško neukončuje len svoje pôsobenie v Markíze, kde sa neraz vyjadroval k politickým témam, no končí aj na Kolibe, kde pôsobil ako spolutvorca a glosátor relácie Sedem. Odchod potvrdil aj on sám, pričom svoje rozhodnutie hneď odôvodnil. „Bola by to kontaminácia, niektorí by mohli pripisovať moje vyjadrenia pani prezidentke. Byť nezávislým glosátorom a zároveň človekom v tíme pani prezidentky sa vylučuje. Aj keď som sa z večera do rána nestal iným človekom, nejde o zlučiteľné pozície,” povedal pred Denník N.

Marián Leško v JOJ-ke končí, dôvodom je skutočnosť, že bude pôsobiť ako poradca Zuzany Čaputovej. Zdroj: Facebook/Z.Č. ​

Napriek tomu, že sa televízia musí jeho odchodu prispôsobiť, ťažké srdce na jednu zo stabilných tvárí šou nemá. „Marián Leško bol nenahraditeľnou súčasťou relácie Sedem a rovnako nenahraditeľný a nezabudnuteľný je jeho prínos a účinkovanie v relácii. V novej profesionálnej kariére mu prajeme veľa úspechov,“ vyjadrila sa hovorkyňa televízie Lucia Kulihová. Potvrdila aj to, že relácia odchodom Leška nekončí, keďže sa podobné špekulácie už objavili.

„Relácia Sedem napriek tomu z obrazoviek TV JOJ neodchádza. Glosátori Sedmičky už v minulosti pozývali medzi seba rad osobností, s ktorými komentovali udalosti uplynulého týždňa. Relácia teda ani naďalej nestratí humor, nadsádzku, nadhľad a trefnú kritiku politickej a spoločenskej scény,“ uzavrela Kulihová.