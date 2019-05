Hniezdočko lásky legendy Patti Smith je na predaj: Nie je to obyčajný dom

LOS ANGELES - Dom, v ktorom bývala americká speváčka a spisovateľka Patti Smith s manželom a deťmi, je na predaj. Sedemdesiatdvaročná interpretka kúpila nehnuteľnosť v meste St. Clair Shores v štáte Michigan s už zosnulým manželom, hudobníkom Fredom "Sonicom" Smithom v roku 1980 a žili v ňom spolu so synom Jacksonom a dcérou Jesse do roku 1994, keď gitarista už nefungujúcej kapely MC5 zomrel. Práve na tomto mieste napísali manželia skladby na speváčkin album Dream Of Life (1988), ktorý obsahuje aj hit People Have the Power.

Dom predáva Jackson Smith, ktorý je takisto muzikant a pracuje aj ako realitný maklér. Jeho služby sa rozhodla využiť rodina, ktorá nehnuteľnosť kúpila v roku 2015 od jeho slávnej matky. Teraz je na predaj za 499-tisíc dolárov (v prepočte približne 448-tisíc eur). Jackson Smith prezradil, že v dome fotila aj fotografka Annie Leibovitz. Režisér Steven Sebring použil zábery z domu v dokumente Patti Smith: Sen o živote (2008). Smith uviedol, že za knižnicou sa nachádza tajná chodba, ktorá vedie do suterénu. Podľa jeho informácií ju využívali v čase prohibície. V dome býval s matkou do roku 1996 a potom aj v období 2000 až 2005.

Patricia Lee "Patti" Smith vydala v roku 1975 debutovú štúdiovku Horses, ktorú americký dvojtýždenník Rolling Stone zaradil na 44. priečku rebríčka 500 najlepších albumov všetkých čias. Na konte má tiež nahrávky Radio Ethiopia (1976), Easter (1978), Wave (1979), menovanú Dream Of Life (1988), Gone Again (1996), Peace And Noise (1997), Gung Ho (2000), Trampin' (2004), Twelve (2007) a zatiaľ poslednú Banga (2012). K jej najznámejším skladbám patria napríklad Gloria, Redondo Beach, Birdland, Free Money, Pissing In A River, Because The Night, Rock N Roll Nigger, spomínaná People Have the Power či Dancing Barefoot. V roku 2010 vydala memoáre Just Kids, ktoré vyšli v českom preklade pod názvom Just Kids: Vždyť jsou to jen děti (2011). Vďaka publikácii získala aj prestížnu National Book Award. Od roku 2007 je členkou Rock'n'rollovej siene slávy. V roku 2015 vydala ďalšie memoáre s názvom M Train.