Zbabraná dovolenka známej jojkárky: Tešila sa na exotiku, zapadla na letisku... Kvasila tam 3 dni!

Chystala sa na oddych, no namiesto toho bola tri ako na špagáte. Ešte v nedeľu mala Renáta Názlerová odletieť do teplých krajín zrelaxovať sa, no aerolinky povedali nie. „Stalo sa to, že v nedeľu sme prišli na odbavenie, aj sme prešli celým tým procesom. Prišli sme na gate, tam svietilo, že máme nejaký odlet. Potom, už keď mal prísť ten čas, že sme mali nastupovať, tak zrazu nič. Napísali, že meškanie 3 hodiny a potom ďalšiu nejakú hodinu alebo dve,“ začala rozprávanie jojkárka.

Renáta Názlerová sa tešila na dovolenku v exotike, miesto toho strávila tri dni na viedenskom letisku. Zdroj: Instagram R.N.

Nakoniec všetkých cestujúcich vyšikovali z letiska a poslali ich na hotel. Keďže let nebol oficiálne zrušený a nebola jasná ani príčina, nikto nemal ani len tušenie, kedy sa odletí. Preto nemalo zmysel chodiť ďaleko. „Nikto nevedel, čo sa stalo, tak nás umiestnili do hotela na letisku s tým, že možno o polnoci, možno nadránom. Takže logicky človek nejde domov, lebo nevie, že kedy zavolajú a musíte sa dostaviť rýchlo na letisko,“ povedala Renáta pre Topky.

K batožine sa však už nedostala. Na hoteli, kam prišli, nebolo podľa slov moderátorky absolútne nič. Žiadna kefka, žiadna pasta. Noc teda prečkali v hoteli, ráno sa odubytovali a znova sa vybrali na letisko, kde strávili ďalší deň čakaním. „Ja som sústavne vybavovala s Tunis Air tu vo Viedni aj s cestovkou a ukázalo sa, že ja viem zistiť viac ako cestovka. Od soboty do pondelka večera bol štrajk pilotov Tunis Air, ale zaujímavé je, že vôbec to neodkomunikovali,“ prezradila nám. Kvôli tomu ostali spoločnosti visieť kade-tade tisícky klientov.

Dovolenka Renáty Názlerovej začala poriadne dlhou čakačkou. Zdroj: Instagram R.N.

Štrajk mal trvať do pondelka a od utorka sa už malo opäť normálne lietať. Jedna z verzií bola, že let do Tunisu odštartuje o 13:30, no nestalo sa tak, keďže okolo pätnástej sa nám s Renátou Názlerovou podarilo spojiť. „Neviem, teraz ďalší termín, už asi pätnásty v poradí, ktorý som počula, je 17:30, tak čakáme, či sa to podarí a, samozrejme, stále bez batožiny. Odteraz už naozaj cestujem len s tričkom a gaťkami v kabelke, lebo všetko človek môže oželieť, ale toto je fakt veľmi nepríjemné,“ uzavrela spisovateľka, mediátorka a herečka v jednej osobe.

Napokon však lietadlo o pol šiestej predsa len neodletelo, a tak si jojkárka musela ešte počkať. O deviatej už boli všetci nastúpení a čakali na štart. Opäť sa objavil zádrh, tentokrát však nie vinou aeroliniek. „Jedna pasažierka sa práve v tej chvíli dozvedela, že ju muž podvádza a dostala hysterický záchvat a chcela opustiť lietadlo. Nakoniec sa to nejako urovnalo. Pôvodne som mala byť v Tunisku v nedeľu večer o desiatej. Priletela som až teraz v tejto chvíli (dnes krátko po polnoci, pozn. red.)," napísala nám ešte Renáta.