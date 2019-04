Ďalší šokujúci rozvod v šoubiznise: Manželstvo známej americkej herečky nevydržalo ani rok

Michelle Williams

Zdroj: SITA

NEW YORK - Americká herečka Michelle Williams sa po necelom roku rozišla so svojím manželom Philom Elverumom, lídrom indierockového projektu Mount Eerie. Uviedla to v piatok pod podmienkou anonymity osoba blízka páru. Tridsaťosemročná Williams a 40-ročný hudobník sa vzali vlani v júli v New Yorku. Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo len niekoľko priateľov a deti novomanželov.