BRATISLAVA - Katarínu Knechtovú zrejme netreba nikomu predstavovať. Na hudobnej scéne je už dve desaťročia rešpektovanou speváčkou, ktorá sa už dávno nikoho nemusí pýtať na to, ako by jej tvorba mala znieť a vyzerať. V exkluzívnom rozhovore si zaspomínala na úlohu porotkyne SuperStar a prezradila aj to, aký bude jej nový album.