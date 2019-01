Patrasová sa 3 týždne po nehode priznala: Áno, pila som... A veľa!

Dáda Patrasová priznala farbu.

PRAHA – Tesne po Vianociach sa Dagmar Patrasová (62) stala účastníčkou dopravnej nehody. Hoci políciu volala ona, nevyhla sa fúkaniu. Práve to odhalilo, že herečka mala v krvi 2,5 promile alkoholu, no ona sa dušovala, že nepila. Teraz kartu obrátila a priznala, že pila a dokonca viac, ako by bolo pekné.