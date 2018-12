Patrasová zverejnila šokujúcu FOTO: Intímnosti s neverným manželom Felixom Slováčkom!

Dáda Patrasová zverejnila na Instagrame intímny záber s jej manželom Felixom Slováčkom.

PRAHA - O manželstve hudobníka Felixa Slováčka (75) a českej herečky Dády Patrasovej (62) sa toho v médiách popísalo už mnoho. Umelec tmavovlásku pravidelne podvádzal, až sa napokon s 35-ročnou milenkou začal bez hanby objavovať aj na oficiálnych spoločenských akciách. Dvojica sa však aj napriek tomu doposiaľ nerozviedla. No a zdá sa, že to medzi nimi začalo opäť iskriť... Dáda totiž na Instagrame zverejnila intímnu fotku so svojím manželom!