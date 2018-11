Oteckovia čelia vážnemu problému: Hrozí im krach?!

Oteckovia čelia vážnemu problému.

Zdroj: Instagram J.K.

BRATISLAVA - Tento bľúbený program už neodmysliteľne patrí k podvečerom pracovných dní. Oteckovia však čelia vážnemu problému. Seriálové deti hlavných predstaviteľov totiž majú v ďalšom školskom roku nastúpiť do školy a to je obrovská dilema pre ich tatinov. Majú z toho hlavu ako balón a Vlado sa dokonca obáva toho, že by mohli skrachovať! Ako sa nakoniec seriáloví tatušovia rozhodnú a zvládnu výber toho najlepšieho pre svojich potomkov?