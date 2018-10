Plačková po ďalšej plastike tváre: Najprv robila tajnosti, ale... AHA, ako teraz vyzerá!

Zuzana Plačková, ako si ju diváci pamätajú z reality šou Hotel Paradise

BRATISLAVA - Opäť trochu zmenená! Zuzana Plačková (26) je známa tým, že nemá problém zveriť sa do rúk plastických chirurgov. Tí jej už viackrát vylepšili hrudník, pery a pred časom si hviezda reality šou Hotel Paradise nechala upraviť aj nos. V septembri brunetka avizovala, že ju čaká ďalší operačný zákrok. O čo malo ísť, však konkretizovať nechcela. No dnes je to už jasné - podstúpila ďalšiu plastiku tváre. Aha, ako teraz vyzerá!