Zoznam piesní zo šou Tvoja tvár znie povedome: TOTO budú celebrity zajtra spievať!

Toto sa v šou dialo minulý týždeň:

Fialová hotová z holého Loja, Bičan plakal a... Tomu speváčkovi za**balo!

Mária Bartalos: Meghan Trainor: Dear Future Husband

Zdroj: TV MARKÍZA

Jasmina Alagič: Věra Bílá - Paš a Paňoni

Zuzana Haasová: Charlie Chaplin - Non-sense Song

Ivana Regešová: Ozzy Osbourne - Dreamer

Dárius Koči: Justin Bieber - Baby

Juraj Loj: Mick Jones (The Clash) - Should I Stay Or Should I Go

Martin Nikodým: Ivan Mládek - Jóžin z bážin

Miro Šmajda: Janis Joplin - Piece of my heart