Česká pornohviezda má strach: Bývalý partner jej zo života robí peklo!

PRAHA - Jedna z najsledovanejších českých pornoherečiek Daisy Lee (22) žije v strachu. Môže za to jej bývalý partner, ktorý sa jej nemieni vzdať ani po rozchode. Veci zašli až tak ďaleko, že sa mladá hviezda rozhodla zalarmovať políciu.

Všetko sa začalo, keď sa Karolína Urbanová, známa skôr pod svojím pseudonymom Daisy Lee, ukončila vzťah so svojím vtedajším partnerom Miroslavom Nedorostom. Ten sa však vnadnej blondínky nemienil vzdať a prenasledoval ju na každom kroku.

Herečka si tak nemôže vydýchnuť už roky a tak nečudo, že jej došla trpezlivosť. „Miroslav Nedorost je stalker... Hneď, ako prídem, tak si vyžiadam kamerové zábery a dám ich polícii, pretože ma sleduje už dva roky a ja už nemôžem...” priznala sa prostredníctvom svojho konta na Instagrame.

Daisy Lee už nemá súkromie ani vo vlastnom byte. Zdroj: Instagram D.L.

Daisy sa netají ani tým, že vyostrená situácia výrazne vplýva na jej psychiku: „Stále sa bojím napríklad vyjsť von alebo otvoriť blbé okno, a to nehovorím o mojich kamarátoch, čo zažili také extrémy, že majú u mňa doma strach.” Naráža pritom na nedávnu príhodu, keď ju bývalý priateľ sledoval u nej doma počas toho, ako bol návšteve jeden z jej kamarátov. Práve on si dotieravého ex všimol. „On bol ten, kto ho videl prvý, ako sa plazí po zemi a sleduje,” opísala scénu herečka z filmov pre dospelých.

Svojho ex varovala Daisy Lee prostredníctvom svojho instagramového účtu. Zdroj: Instagram D.L.

Hviezdička však priznala, že Miroslav mal sklony k stalkovaniu už počas toho, ako spolu chodili. V jednom klube ju sledoval priamo na dámskych toaletách, a to tak, že sa postavil na misu v susednej kabínke a zvrchu ju pozoroval. Mladík stále dúfa, že sa ich niekdajší vzťah podarí obnoviť a krásku neustále otravuje aj početnými telefonátmi. Blondínke však už praskli nervy, a preto zvažuje, že správanie svojho nevydareného ex posunie na riešenie k mužom zákona.