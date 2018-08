Sklovská na love: Hore dobre, ale o kúsok nižšie... Sisa, preboha, čo tie chlpy?!

BRATISLAVA - Paničkou za každých okolností?! Sisa Lelkes Sklovská (52) sa v spoločnosti vždy prezentuje ako dáma. Chodí perfektne nastajlovaná a dokonalo upravená. No v tmavovláskinom prípade to inak nie je ani pri aktivitách, ktoré si takéto úpravy zovňajška úplne nevyžadujú. Dokázala to aktuálne na sociálnej sieti Facebook, kde zverejnila zábery z rybačky. A zatiaľ čo hore jej stajling zodpovedal potrebám lovu, dole... Hm, veď pozrite sami!

Sisa Lelkes Sklovská sa v týchto dňoch vybrala po dlhšom čase s priateľmi na rybačku. O tom, že tmavovláska je žena do voza i do koča, niet žiadnym pochýb... A aktuálne to dokázala aj na sociálnej sieti Facebook. Tam sa totiž pochválila zábermi z tejto aktivity.

Speváčka sa na lov patrične vychystala - odela sa do maskáčového kompletu... No, len tie topánky úplne „nevychytala“. A možno chcela aspoň malinkým detailom byť za dámu. Na nohách totiž nemala gumáky či aspoň tenisky, ale svoje obľúbené chlpaté papučky. No aj napriek tejto drobnosti sa predviedla ako skúsená rybárka - podarilo sa jej totiž uloviť poriadny kus kapra.

„Po dlhšom čase som išla s priateľmi na ryby. Sú veci, ktoré sa nezabúdajú, tak som mala pocit, že rybárske náčinie som naposledy mala v rukách len včera. Nad ničím som nepremýšľala a automaticky som sa pustila do toho. Bola som odmenená 73-centimetrovým kapríkom. Mám obrovskú radosť!“ napísala k záberom Sklovská, ktorá svoj úlovok ako veľká milovníčka zvierat napokon pustila naspäť do vody.

