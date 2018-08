Karin Haydu otvorene o svojom novom chlapovi: Takáto je pravda!

A nejde o nikoho neznámeho! Herečkinou novou láskou mal byť Tibor Višňovský, brat niekdajšej hokejovej hviezdy – Ľubomíra Višňovského. Po dohadoch, či ide skutočne o vážny vzťah alebo kamarátstvo, sa napokon Karin rozhodla vyjsť s pravdou von. Keďže ju s otázkami ohľadom súkromia zasypávalo množstvo ľudí, svoje vyjadrenie zavesila rovno na sociálnu sieť a všetky dohady zmietla zo stola.

Karin Haydu a Rastislav Podhorec sa rozišli po štvorročnom vzťahu. Zdroj: Jan Zemiar

Karin Haydu s bývalým partnerom Rastislavom Podhorcom. Zdroj: Jan Zemiar

„Vraj som zadaná. Nie je to pravda. Nie je pravda ani to, že som bola v poslednom vzťahu zasnúbená. A nie je pravda ani to, že sme sa rozišli v máji,“ napísala na rovinu Haydu a v druhej časti príspevku uviedla na pravú mieru aj klebety o novom partnerovi. „To, že ľudia majú kamarátov aj medzi opačným pohlavím, je prirodzené a nemusí byť každý, s kým sa stretnete, hneď vaším partnerom,“ uzavrela Karin s tým, že to, že je slobodná, ešte neznamená, že je opustená.