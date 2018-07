Rakovskej náhradníčka porodila: TOTO je jej malý poklad!

Dominika Dadíková sa začiatkom roka na sociálnej sieti Instagram pochválila, že k synčekovi Leovi pribudne druhé dieťa. To na svet prišlo v týchto dňoch. Oznámilo to na sociálnej sieti rádio, v ktorom plavovláska pracuje. „A je to tu! TEO je na svete. Gratulujeme Dominike a Peťovi,“ napísali k fotke bábätka a šťastných rodičov. Gratulujeme!

Páči sa vám meno Teo? 46 % nie áno 54 % Hlasovalo: 247