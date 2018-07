Mrazivé slová Hryca o Cinkotovi: Chcel spáchať samovraždu!

Dušan Cinkota bol predtým, ako sa dostal do väzenia, úspešný herec. Hral v divadle, v seriáloch i filmoch a jeho hlas bol známy aj z dabingu. K jeho najznámejším rolám patrí Chandler Bing (Matthew Perry) zo seriálu Priatelia, či dabovanie Toma Hanksa, ktorého nahovoril vo viac ako 15 filmoch.

Herec Dušan Cinkota je na slobode: Vyšiel vysmiaty a... Toto sú jeho prvé slová!

V roku 2007 sa však umelec dostal opakovane do poriadnych problémov, keď pri policajnej razii u neho našli pervitín. No až o päť rokov neskôr - v roku 2012, bol vyhlásený rozsudok a on putoval do väzby na 8 rokov. Vtedy za jeho omilostenie bojoval aj jeho kolega a kamarát, herec Andy Hryc, ktorý rozbehol aj petíciu, aby Cinkota dostal milosť od prezidenta. Vyzbieral takmer 14-tisíc podpisov, no Dušan milosť od prezidenta Ivana Gašparoviča nedostal.

„Cinkota sedel vo väzení 6 rokov absolútne nevinne, takže, myslím si, že mu veľmi ublížili a ja keby som nebol 100% presvedčený o jeho nevinne, tak by som sa v tom vôbec neangažoval,“ povedal v stredu Hryc pre televíziu Markíza – po tom, čo sa Cinkota dostal na slobodu. Andy Hryc tvrdí, že petícia s obrovskou účasťou zrejme zachránila Dušanovi život. Keď totiž po rozsudku zmizol a polícia po ňom pátrala, chcel údajne spáchať samovraždu. „On keď počul, že teda už 10-tisíc ľudí sa podpísalo v jeho prospech, tak sa otočil a prihlásil sa na polícii,“ povedal Hryc, ktorý kamarátovi predpovedá ešte veľkú filmovú kariéru. Andy Hryc prehovoril o Dušanovi Cinkotovi.

Už teraz má vraj niekoľko ponúk a dokonca aj do filmu. „Som presvedčený, že ho ešte čaká skvelá filmová kariéra. A ten záujem o jeho osobu je taký už dneska, že tí režiséri po ňom skočia tak, že veľmi dlho nezíde z obrazovky,“ prorokuje Hryc. Je zrejmé, že Cinkota bez práce neostane, už v minulosti sa aj Juraj Kukura vyjadril, že ak sa pre neho nájde vhodná rola, angažuje ho vo svojom divadle. Samotný Dušan priznal, že práca mu veľmi chýbala a na svojich priaznivcov sa veľmi teší. Nechajme sa preto prekvapiť, v akom filmovom či divadelnom počine sa Cinkota objaví.

Dušan Cinkota má už vraj niekoľko pracovných ponúk.