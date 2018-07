Spevák Janko Kuric o dnešných umelcoch: TOTO jednoducho musia robiť

"Podľa mňa je to normálne a malo by to tak byť. Spievať iba o láske je fajn, láska je predsa večná a funguje stále, no ja som bol vychovaný v punku, takže sme ešte ani raz nepoužili túto tému," zasmial sa v rozhovore. Chodiť do ulíc na protesty má podľa neho tiež zmysel. "Dobu si totiž robíme my, nerobia ju politici, aj oni sú len ľudia z nášho okolia a my im musíme ukazovať, čo sa nám páči a čo nie... Je skvelé, že sa konečne chodí do ulíc a protestuje sa, poukazuje sa na veci... Ja, napríklad, z duše nenávidím protekcionizmus, je mi to odporné, a keď to v sebe budem dusiť alebo hovoriť len kamarátom na návšteve, nič sa nezmení. Aj preto som bol na každom proteste, ktorý sa nedávno organizoval," prezradil Kuric.

Podľa známeho speváka by ľudia nemali byť skeptickí, ani príliš pesimistickí. "Žijeme tento život iba raz a ako si ten pohľad naň nakonfigurujeme, taký život prežijeme. Naši prarodičia nemali to šťastie ako my, že žijeme bez vojny a bez veľkých kríz. Môj starý otec prežil prvú aj druhú svetovú vojnu, a to bola iná šupa, moji rodičia prežili komunizmus v začiatočnom štádiu, to tiež nebolo jednoduché... Z tohto pohľadu je dnešok úplne skvelý. Dejú sa svinstvá, ale nie až také, aké sa diali za socializmu alebo dávnejšie, keď ľudí viezli do koncentrákov. Chvalabohu, tie dobytčáky už nie sú, ale treba si to pripomínať, treba na to ukazovať, aké to bolo veľké svinstvo," zdôraznil známy umelec.

"A popritom treba byť aj pozitívny... Keď som čítal knihy od ľudí, ktorí prežili koncentračné tábory, uvedomil som si, že aj oni boli v istom slova zmysle pozitívne naladení, inak by to neprežili... Takže musíme byť aj my. Ja si, našťastie, dokážem užívať každý deň s nadhľadom, ale je kopec ľudí, ktorí to nedokážu. Vtedy zisťujem, aké mám šťastie," poznamenal.