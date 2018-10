Katastrofálna Drobná, samica Vavrinčíková a milostný akt na parkete!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - V tanečnej šou na Markíze už zostalo len 6 párov, ktoré v nedeľu predviedli dych berúce výkony. Len Emma Drobná bola v istom detaile doslova katastrofálna. Zato Lenka Vavrinčíková sa predviedla ako samica z džungle a Braňo Deák predviedol so svojou partnerkou takmer až milostný akt v priamom prenose.

Siedme kolo Let's Dance odštartovala Emma Drobná so svojím tanečným partnerom Filipom Buránskym. A ani po toľkom tancovaní sa stále nezbavila svojho najväčšieho zlozvyku. „Všetko robíš štandardne, celkom slušne, ale tvoje držanie je katastrofálne,” zhodnotil ju Ján Ďurovčík. „Mne sa ten výkon páčil, musím ale upozorniť na tie veci, čo nie sú dobré a kazia ti to celé,” dodal.

Lenka Vavrinčíková si zas neustrážila výraz, v ktorom bolo vidieť, kedy sa chystá na zložitejšiu figúru. Svojou sambou však mnohých určite dostala, ako šelmu ju pozná naozaj málokto. „Začiatok bol bomba. Skutočne, to bola džungľa, to bola samba, tam boli všetky pohyby, to bola samica,” vyhlásil o tvári Televíznych novín porotca Petr Horáček.

Najviac očakávaní však vzbudil Braňo Deák. Respektíve moderátorka Adela Banášová, ktorá divákov lákala na to, že taký slowfox ešte nevideli. A tanec začal naozaj netradične. Príbeh dvojice, ktorá prešla od lásky k nenávisti totiž začal naznačovaným milostným aktom.

Braňo Deák a Dominika Rošková vyvolali až erotické napätie. Zdroj: TV MARKÍZA

Po jednotlivých tancoch a dvoch spoločných choreografiách sa do rozstrelu dostali Emma Drobná a Lenka Vavrinčíková. Nakoniec sa porota priklonila na stranu speváčky a moderátorka sa opäť so šou rozlúčila. Po tom, čo po zranení Petry Vajdovej dostala druhú šancu, sa tak v súťaži dlho neudržala.

„Myslím si, že teraz už máme oveľa lepšie pocity z toho vypadnutia. Ja, keď som sa vrátila do tejto šou, bola som vďačná za každý tanec, ktorý som si tu mohla zatancovať,” povedala pre topky.sk Lenka. „Nepociťujem nejaký veľký smútok, už to berieme s takou ľahkosťou,” dodala. „Myslím, že sme sa v tých dvoch kolách ukázali ešte v dobrom svetle, takže máme byť na čo hrdí,” doplnil ju tanečný partner Adam Brešťanský.

Takto vyzeralo 7. kolo:

Emma Drobná a Filip Buránsky - slowfox, 28 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Silvia Lakatošová a David Schavel - paso doble, 35 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Eva Evelyn Kramerová a Lukáš Hojdan - salsa, 30 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Vladimír Kobielsky a Dominika Chrapeková - tango argentino, 38 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Lenka Vavrinčíková a Adam Brešťanský - samba, 28 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Braňo Deák a Dominika Rošková - slowfox, 33 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Po jednotlivých tancoch nasledovali spoločné choreografie. Bodový zisk, ktorý získala skupina, sa v tabuľke pripísal každému účinkujúcemu páru.

Silvia Lakatošová + Emma Drobná + Vladimír Kobielsky - tango, 35 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Evelyn + Lenka Vavrinčíková + Braňo Deák - jive, 34 b

Zdroj: TV MARKÍZA

Ďalšie zábery zo 7. kola nájdete v našej GALÉRII»