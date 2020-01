VOĽBY 2020 Maďarské strany tvrdia, že nechcú územnú autonómiu

Obidva subjekty tiež deklarovali, že po voľbách nevytvoria novú vládu so Smerom-SD, Slovenskou národnou stranou (SNS) a stranou Koltebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). „Prvoradým záujmom je, že chceme politiku kľudu, nechceme rozoštvávať,“ vyhlásil Zsolt Simon, predseda Maďarského fóra (MF), ktoré je súčasťou volebnej strany MKS. Zároveň zdôraznil, že územná autonómia nie je súčasťou ich programu.

Predseda MKS Gyula Bárdos uviedol, že volebný program strany je postavený na samosprávnom princípe. „V žiadnom prípade nemeníme hranice,“ povedal Bárdos. Upresnil, že dnes je Slovensko rozdelené do neprirodzených regiónov a že samosprávy by nemali mať len povinnosti, ale aj zdroje na ich napĺňanie.

Predseda SaS Richard Sulík poznamenal, že vyššie územné celky sú zadefinované v ústave, a preto si ich zmena vyžaduje širokú dohodu aj s opozíciou. Podľa neho by sa malo začať po voľbách „s poctivou diskusiou“ o tejto téme. Líder SaS tvrdí, že ho predstavitelia MKS ubezpečili, že autonómia alebo Benešove dekréty nie sú ich témou.

Sulík považuje za dôležité najmä to, že MKS nepôjde po voľbách do vlády so Smerom. „Smer je vysoko toxická strana, nikto s nimi nechce ísť do vlády,“ poznamenal. Šéf liberálov zároveň upozornil, že ak sa žiadna maďarská strana nedostane do parlamentu, nemusí vzniknúť nová vláda.

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na Telo má Most-Híd podporu 4,4 percenta a MKS 4 percenta. Znamená to, že do Národnej rady SR by sa nedostala ani jedná maďarská strana. Zsolt Simon však tvrdí, že MKS „postupne rastie“ a prieskumy označil za pozitívne.