VOĽBY 2020 Potrebujeme zastaviť korupciu a mafiu, tvrdí strana Máme toho dosť!

BRATISLAVA - Aby sme sa dostali k právnemu štátu, potrebujeme zastaviť korupciu oligarchov a mafiu. V rozhovore to uviedol podpredseda strany Máme toho dosť! Patrik Magdoško, ktorý je zároveň kandidátom strany vo februárových voľbách do Národnej rady SR. Medzi ich ďalšie priority patrí tiež zlepšenie vymožiteľnosti práva a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale aj ochrana životného prostredia.

-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?-

Postavili sme v programe tri základné princípy – regionálny, ekologický a hospodársky. Priamo ľudí z ulíc sme sa pýtali, čo považujú za najväčšie problémy. A sú to aj naše problémy, ktoré sme za posledný čas cítili. Zastaviť korupciu oligarchov a mafiu, to je prvotný krok, ktorý potrebujeme, aby sme sa dostali k právnemu štátu. Ak budeme mať právny štát, kde nebude moc oligarchov a korupčné prostredie, môžeme sa posunúť ďalej.

-Ako by ste riešili korupciu?-

Potrebujeme účinnú legislatívu a tvrdé tresty proti rozkrádaniu štátu. Za dôležité považujeme aj prenesenie hmotnej zodpovednosti na štátnych úradníkov a politikov, aby boli naozaj zodpovední za to, čo podpisujú. Jedným z našich hlavných bodov je tiež právna zodpovednosť štátu prenesená aj na tretie osoby a založenie politicky nezávislej generálnej inšpekcie, menovanej prezidentom na kontrolu polície, SIS, súdov a vojenského spravodajstva. Myslíme si, že tu nie je nezávislá inštitúcia, ktorá by dokázala kontrolovať všetky tieto orgány.

-Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj vstup do prípadnej koalície?-

Pre nás je základ dostať sa na právnu úroveň štátu. Pri prípadných koaličných rozhovoroch budeme bazírovať na tom, aby boli tieto aspekty prijaté do koaličného programu. Jedným z hlavných bodov je ochrana vody, pôdy, lesov a vzduchu, keďže sme ekologicky nastavená strana.

-Po súčasnej vláde zostala reforma zdravotníctva. Viete si predstaviť, že by ste si ju osvojili, alebo máte nejaký iný návrh?-

Ako veľký problém vnímame dostupnosť zdravotnej starostlivosti, hlavne pre ľudí z regiónov. Budeme trvať na vzniku pojazdných ambulancií v niektorých regiónoch. Dôchodca by tak nemusel cestovať mesačne do okresného mesta pre predpísanie jedného receptu. Plánujeme tiež zložiť konzílium zo širokého spektra odborníkov, ktorí by z praxe priniesli podstatné myšlienky, čo konkrétny kraj či nemocnica potrebujú. Vnímame tiež, že regióny sa vyľudňujú a je tam mnoho starších občanov. Preto chceme, aby bolo viac liekov pre dôchodcov bezplatne.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

-Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-

Trestný zákon platí už od roku 1969, prijali sa len nejaké novelizácie. Študovali sme rakúsky a považujeme za prioritu, aby sme sa priblížili k tomuto trestnému zákonu, aby sa zlepšila vymožiteľnosť práva. Taktiež by sme chceli, aby sa neplatenie faktúr pri väčšej škode ako 2660 eur, čo je desaťnásobok minimálnej mzdy, stalo trestným činom. Považujeme to za ochranu pre živnostníkov, aby sa dostali k svojim peniazom za vykonanú prácu.

-Aké kroky by ste chceli podniknúť v oblasti školstva?-

Odborné školy neprinášajú na trh to, čo je potrebné. Chýbajú nám murári, maliari, elektrikári, za chvíľu nebude mať kto na Slovensku pracovať. Budeme mať samých gymnazistov a pracovníkov v IT sektore. Vo finále nebude nikto, kto by budoval tento štát. V rámci rozvoja stredného školstva chceme, aby človek dostal stimuly na uplatnenie v praxi. Školstvo by malo spolupracovať s ministerstvom práce, aby človek dostal hneď po ukončení školy pracovné návyky. Preto chceme vytvoriť program pre zamestnávateľov, kde bude človek priamo umiestnený a zamestnávateľ bude mať naňho priamo úľavu.

-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-

Prešli sme tisíc obcí Slovenska a videli sme nárast ľudí, ktorí inklinujú k ĽSNS. Ale nie pre ich fašistické výroky, ale preto, že ľudia stratili vieru v opozíciu i koalíciu, robia to z trucu. Nárast ich preferencií nie je nárastom extrémizmu, ale nárastom vzdoru ľudí. Extrémizmus preto vnímame nie ako príčinu, ale ako dôsledok toho, že sú tu rovní a rovnejší. Keď skončí éra našich ľudí, veríme, že zoslabne.

-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-

Vnímame, že nárast populácie klesá. Potrebujeme naštartovať mladé rodiny. Chceme zaviesť dojčenskú nulovú daň pre výživu detí do jedného roka. Takisto by sme zvýšili daňový bonus pre oboch pracujúcich rodičov na základe počtu detí, predĺžili materskú dovolenku zo šiestich mesiacov na jeden rok a zvýšili minimálny mesačný prídavok na dieťa o sto percent. Treba podporiť mladé rodiny, a tak získať kapitál do tohto štátu, ktorý bude vyrábať a v konečnom dôsledku aj platiť dane.

-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-

Sme pevnou súčasťou Európskej únie, tak sme nastavení v rámci voľného obchodu, máme tu veľa investorov zo zahraničia a chceme byť súčasťou pevnej a silnej Európy.