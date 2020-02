VOĽBY2020 Hlas pravice odstupuje z parlamentných volieb v prospech SaS

BRATISLAVA - Strana Hlas pravice odstupuje z parlamentných volieb v prospech strany SaS. Informoval o tom predseda strany Ondrej Matej. Vyzval ich voličov, aby volili práve SaS, ktorá podľa jeho slov presadzuje aj jednu z ich priorít, a to rovnú daň.

"So stranou SaS máme jednoznačne najväčšie prieniky," skonštatoval Matej na spoločnej tlačovej konferencii s lídrom liberálov Richardom Sulíkom. Dodal, že nadchádzajúce voľby budú aj o charaktere štátu. Matej doplnil, že výsledok volieb nie je zatiaľ jasný a rozhodovať môže každý hlas. "Vyzývam a prosím voličov, sympatizantov našej strany, aby odovzdali hlas strane SaS," vyzval všetkých občanov, aby sa volieb zúčastnili.

"Veľmi ma teší, že pravicové sily, konkrétne strany SaS a Hlas pravice, dokázali nájsť spoločnú dohodu," povedal Sulík s tým, že je dôležité vyslať signál, že pravicové strany sa dokážu spojiť. Podotkol, že SaS je pripravená prevziať zodpovednosť za krajinu a bez nej podľa neho skutočná a poctivá pravicová vláda nevznikne.

Sulík vysvetlil, že k tomuto rozhodnutiu dospeli aj v záujme toho, aby vo voľbách neprepadol hlas ani jedného voliča. Na otázku, prečo sa nespojili už pred voľbami, odpovedal Sulík tým, že je to klasický postup aj vzhľadom na predvolebný boj. "O tom je volebná kampaň. Nevidím teraz zmysel krížom-krážom sa spájať. Potom čo? Do volebnej kampane nastúpia dve strany? To je silný znak demokracie, že nastúpilo 25 strán," skonštatoval.

Hlas pravice plánuje podľa Mateja ponúkať svoje riešenia v ďalších voľbách, napríklad komunálnych. Spolu so Sulíkom vylúčili rokovanie a dohodu o prípadných miestach v exekutíve pre členov Hlasu pravice.

"Trvali sme na tom, aby táto strana, ktorá verím, že bude v demokratickej vláde po voľbách, presadzovala spravodlivú rovnú daň," poznamenal Matej. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.