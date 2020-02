VOĽBY 2020 Po voľbách sa treba venovať voľbe šéfa prokuratúry, tvrdí PS-Spolu

Michal Truban

Zdroj: Facebook/M.T., M. B.

BRATISLAVA - Budúca vláda by sa mala podľa koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu bezprostredne po voľbách venovať voľbe generálneho prokurátora. Nasledovať by mal zákon obmedzujúci moc oligarchov v zdravotníctve a zákon, ktorý umožní rušiť nevýhodné zmluvy so štátom spolu so zavedením hmotnej zodpovednosti za spôsobené škody. Informovala o tom hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková. Vysvetlila, že to vyplýva z pondelkovej diskusie na konferencii pre verejnosť s názvom Prvá pomoc pre Slovensko - 100 dní po.