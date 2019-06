Ústavný sud sa bude sťažnosťou KDH na eurovoľby zaoberať bezodkladne

"Termín prerokovania veci v pléne ústavného súdu však zatiaľ nie je stanovený," dodala.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v utorok podalo Návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu. KDH sa umiestnilo vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na štvrtom mieste so ziskom 9,69 percenta, čo v prepočte na mandáty znamená obsadenie dvoch poslaneckých kresiel. Druhou zvolenou poslankyňou za KDH je Miriam Lexmann, ktorá však do europarlamentu môže nastúpiť až po brexite. KDH nesúhlasí s rozhodnutím štátnej volebnej komisie, podľa ktorého "brexitový mandát" pripadol ich kandidátke.

Novelu, ktorá 14. mandát upravuje, prijala Národná rada SR začiatkom roka. Doteraz malo Slovensko 13 poslancov Európskeho parlamentu, po odchode Veľkej Británie by sme mali mať 14 mandátov. Až po prepočítaní výsledkov eurovolieb a po rozdelení všetkých mandátov sa určuje, ktorý zo 14 poslancov je náhradníkom v prípade brexitu. Podľa platného zákona rozdelenie mandátov na základe získaných hlasov sa uskutočňuje v dvoch kolách. Strana SaS získala po prepočte 1,99 mandátu. Do druhého mandátu jej chýbalo 0,01 mandátu. Preto jej pridelili ešte jeden. KDH získalo 2,06 mandátu, v prvom kole teda dostalo dva mandáty. Podľa zákona 14. mandát dostane strana, ktorá mala tzv. najmenší zvyšok a ten malo KDH.