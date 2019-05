Nová strana pod vedením Štefana Harabina? Slovenskí voliči vyslali jasný odkaz

Štefan Harabin

Zdroj: SITA/Jana Birošová

BRATISLAVA - Uspela by nová strana pod vedením Štefana Harabina v parlamentných voľbách? Odpoveď na túto otázku odznela v nedeľu v diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom. Harabinovu politickú stranu by volilo 19,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre TV Markíza.