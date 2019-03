PRÁVE TERAZ V Afrike sa zrútilo lietadlo so 157 ľuďmi, na palube boli štyria Slováci!

14:21 Podľa neoficiálnych informácií mala byť na palube zrúteného lietadla rodina poslanca SNS.

14:15 Krátko po štarte sa chcel údajne pilot lietadla vrátiť. Veži hlásil, že má nejaké technické problémy. No nestalo sa tak.

14:03 Boris Kollár z hnutia Sme Rodina už na Instagrame vyjadril úprimnú sústrasť kolegovi z parlamentu.

13:50 Leteckú trasu medzi Addis Abebou a Nairobi využívajú často turisti mieriaci na safari vo východnej Afrike. Do lietadiel nastupujú ale aj čínski podnikatelia.

13:48 Svedkovia uviedli, že lietadlo začalo po dopade okamžite horieť a že na mieste vznikla tak veľká žiara, že sa k miestu mohli hasiči priblížiť až po niekoľkých hodinách. Na fotografiách je vidieť rozrytú zem. "Všetko zhorelo, najskôr nad tým lietali vrtuľníky."

13:41 Denník Pravda už údajne pozná totožnosť obetí zo Slovenska, no pred oficiálnym potvrdením o tom nebude informovať.

13:30 Podľa vedenia aeroliniek je medzi mŕtvymi 32 Keňanov, 17 Etiópčanov, ďalej občania Veľkej Británie, Francúzska, USA a Kanady. Čínska štátna televízia informovala, že v lietadle boli aj ôsmi Číňania. Aerolinky údajne zablokovali zverejnenie zoznamu cestujúcich.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemá zatiaľ žiadne oficiálne informácie o tom, či medzi obeťami havarovaného etiópskeho lietadla boli aj Slováci. Uviedol to šéf tlačového oddelenia rezortu Juraj Tomaga.

Na palube bolo podľa doterajších správ 149 pasažierov 33 národností a osemčlenná posádka. Denník Pravda na svojich stránkach informoval o tom, že medzi cestujúcimi mali byť aj minimálne dvaja Slováci - manželka a syn poslanca NR SR. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel ale túto správu nepotvrdil. "Zatiaľ sa vie len to, že na palube boli dvaja Španieli a jeden Švéd," povedal Topkám. Momentálne ešte stále prebieha overovanie zoznamu všetkých pasažierov zrúteného lietadla.

Príčina pádu lietadla zatiaľ nie je celkom jasná. Švédsky server flightradar24, korý sleduje leteckú prevádzku, oznámil, že lietadlo nemalo po štarte stabilnú vertikálnu rýchlos. Úrad etiópskeho premiér na Twitteri vyjadril sústrasť rodinám obetí, rovnako reagoval aj keňský prezident Uhuru Kenyatta.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.