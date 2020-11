Vodiči, majte sa na pozore: V Bratislave sa tvoria kolóny, situáciu komplikuje aj nehoda

Stella centrum informuje o zdržaniach do 20 minút na Ulici Svornosti a Popradskej v smere do centra. Taktiež na Ráztočnej v smere do centra. Zelená vlna RTVS upozorňuje, že zdržanie do 20 minút je aj na konci Devínskej cesty v smere k Riviére. So zhustenou premávkou treba počítať aj na úseku križovatky Gagarinova - Prístavný most, Petržalka.

Na Kazanskej ulici pri obchodnom centre v smere na Dvojkrížnu riadia dopravu policajti. Zelená vlna uvádza, že tam prišlo k nehode automobilu s chodcom.