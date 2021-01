Bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov: Inštitút osobitne kolúznej väzby by sa mal upraviť

BRATISLAVA - V každej modernej demokratickej spoločnosti je väzba nevyhnutným a pragmatickým prostriedkom na zaistenie účasti obvineného na trestnom konaní. Samozrejme, treba zvažovať a analyzovať celý tento inštitút, jeho podmienky, obsah a trvanie tejto väzby. Uviedol to na margo výziev, iniciatív v súvislosti so zmenou väzobného stíhania na Slovensku bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor.

"Chcel by som zdôrazniť, že väzba nemá povahu trestu, a preto ani nemôže pôsobiť výchovne na obvineného. Má zaistiť účasť obvineného na trestom konaní, s čím sú spojené určité obmedzenia na osobnej slobode a ďalších práv a povinností, ktoré má bežný občan. Avšak väzba nemôže byť nad rámec primeraných obmedzení, pretože všetci obvinení vo väzbe majú právo na prezumpciu neviny. Tak s nimi treba zachádzať, ako s dosiaľ nevinnými osobami. Táto zásada platí až do vynesenia právoplatného odsudzujúceho rozsudku," povedal.

Ivor zdôrazňuje, že pokiaľ ide o inštitút kolúznej väzby, ten je upravený v Trestnom poriadku, ale je upravený aj v zákone o výkone väzby 221 z roku 2006. Ten rieši všetky podmienky, napríklad ubytovanie, návštevy, vychádzky, korešpondencie, telefonovania, prijímania balíčkov, atď. "Je to veľmi dôležitý zákon, o ktorom sa veľa nehovorí, ale patrí k obsahu väzby. Chcem upozorniť, že Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) vykonal niekoľko kontrol na území SR. Naposledy podľa mojich informácií bola v roku 2017 zverejnená všeobecná správa, v ktorej boli mnohé výzvy uverejnené. Napríklad, že väzba musí byť prijímaná ako posledná možnosť s rešpektovaním zásady prezumpcie neviny," uviedol.

Ako priblížil Ivor, tento európsky orgán hovorí o tom, že pokiaľ ide o jednomiestnu celu, mal by mať obvinený celu v rozmeroch šesť štvorcových metrov. Náš zákon o výkone väzby hovorí o minime 3,5 štvorcového metra. "Výbor veľmi kritizoval náš spôsob, že obvinený je v podstate 23 hodín na cele a len hodinu má vychádzku, čo je podľa neho nedostačujúce. Podľa nášho zákona je možná návšteva len jedenkrát za mesiac, pričom Európsky výbor kritizuje, že by to malo byť jedenkrát za týždeň. V rámci telefonovania náš zákon hovorí o dvoch telefonátoch po 20 minútach za mesiac, ale výbor hovorí o telefonáte jedenkrát za týždeň. Toto sú len krátke kritické názory výboru z kontroly našej situácie, či už legislatívnej, alebo aplikačnej," vysvetlil.

Ivor sa prikláňa k diskusii zainteresovaných právnikov, či už sú to advokáti, prokurátori, sudcovia, akademická obec, aby sa čo najlepšie upravil tento inštitút väzby a osobitne kolúznej väzby v našom právnom poriadku.