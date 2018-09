Veroniku nemilo prekvapil OZNAM na pošte v Bratislave: Slovenčinári by si na ňom zgustli

BRATISLAVA - Ah, tá gramatika! Pravidlá slovenského pravopisu sú nočnou morou nielen pre mnohých študentov, ale majú s nimi problémy aj dospelí. Niekedy sa preto stáva, že aj v oznamoch na úradoch sa objavia chybičky, ktoré neujdú pozornému oku. Nesprávne napísané i/y je asi tým najčastejším prehreškom. No kým niektorí zodpovední si po upozornení dokážu svoju chybu priznať a rýchlo dajú všetko do poriadku, iným na tom až tak nezáleží. Svoju skúsenosť s tým má aj naša čitateľka Veronika.

"Pred dvomi týždňami sme navštívili Slovenskú poštu, pobočka Eurovea, kde sme si na ozname všimli jednu z najzákladnejších gramatických chýb (nominatív množného čísla), na ktorú sme vedúcich pracovníkov upozornili, že si to môžu opraviť, lebo to nevyzerá dobre. Na to pani pracujúca na pošte len kývla rukou a povedala: "Keď len taká chyba vás trápi" a začala sa smiať," opísala svoj zážitok Veronika.

Zdroj: Tip čitateľa

Dobre mienená rada podľa jej slov nepadla na úrodnú pôdu. "Po dvoch týždňoch sme sa prišli pozrieť, či je oznam opravený, ale zrejme zamestnanci Slovenskej pošty v Eurovei na gramatiku veľmi nedbajú," dodala. Ako sa hovorí, občas sa aj majster tesár utne a robiť chyby je ľudské, ale v tomto prípade by si stačilo iba trochu nechať poradiť od klientov a všetko by bolo v poriadku. Potom by sa aj "zamestanci" pošty, ako sa podpísali v ozname, mohli zmeniť opäť na zamestnancov.