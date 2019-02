Drsný prezidentský DUEL Bugára a Harabina: Na pretras prišiel aj Mečiar či kauza Gorila

Debata začala s ostrým zreteľom na odmeny, ktoré si Harabin udelil ešte vo funkcii sudcu. Ten sa obhajoval tvrdeniami, že zastupoval viaceré funkcie. "Ja som vykonával funkcie, a aj som na rozdiel od iných predsedov pojednával," začal rečniť Harabin. Podľa jeho slov to, čo nemôže stihnúť predseda, robí podpredseda. "Kým predsedníčka Švecová vôbec nepojednávala, ja som niekedy vykonával aj 4 funkcie," argumentoval Harabin vzhľadom na svoju minulosť.

Štefan Harabin Zdroj: reprofoto tv markíza

Predseda Mostu Béla Bugár do diskusie prispel porovnaním so situáciou v Národnej rade. "Podľa poriadku podpredseda Národnej rady robí to, čo mu pridelí predseda Národnej rady. Ak predseda Národnej rady nepovolí, robí to len samotný predseda," uviedol Bugár.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Reč prišla aj na šéfa Národného kontrolného úradu (NKÚ) Karola Mitríka, ktorého Harabin už v minulosti označil za "politického picina". "Karol Mitrík je za toto teraz stíhaný. Mitrík aj so Švecovou podávali trestné oznámenie," pokračoval Harabin.

​Bugárove slová o vláde bez Smeru

Bugár sa už v minulosti v diskusnej relácii nechal počuť, že pri hypotetickom nominovaní Roberta Fica na ústavný súd takéto "blbostičky neriešime." Pri otázke výsledného zostavenia vlády po voľbách sa odkazoval na výsledky volieb. "Mali sme to síce na billboarde, ale vezmite si ako dopadli voľby?" zakončil otázkou svoju argumentáciu Bugár.

Na otázku prípadných predčasných volieb, ktoré šéf mostu ešte pred rokom avizoval, odpovedal, že išlo o nepochopenie zo strany médií. "Vy ste to ako médiá pochopili ináč. Ak niekto nevie robiť rozdiel medzi prijatím osobného stanoviska a vyvodením politickej zodpovednosti, tak chyba nie je v mojom prijímači," uzavrel Bugár.

Béla Bugár Zdroj: reprofoto tv markíza

Spojitosť s Mečiarom

Harabin sa v diskusii nevyhol ani otázke ku svojej politickej minulosti. Bývalý premiér Vladimír Mečiar bol hlavnou otázkou na stole, na ktorú Harabin okamžite reagoval. "Čo ja mám s pánom Mečiarom? Mečiar skončil v roku 1998 a ja som bol sudca Najvyššieho súdu. Až na trojročnú prestávku som bol ním vždy," uviedol Harabin, na čo mu ihneď oponoval Bugár.

"Jedna vec je vytvoriť nejaký zákon zvrchovanosti, a druhá vec je porušovať zákony. Mečiar ich porušoval vkuse," skonštatoval Bugár. "Veď si vezmite, že Mečiarove privatizácie takmer zlikvidovali banky, ktoré išli za 24 percentné úroky," uviedol príklad Bugár.

Harabin sa ohradil slovami o pôsobení Bugára v rôznych vládach. "Pán Bugár, ja nechcem kryť nikoho privatizácie, ani za Dzurindu a ani za Mečiara. Vždy je tieto veci možné stíhať, pokiaľ tomu nebráni otázka premlčania," vysvetľoval Harabin. "Až na svetlé výnimky, to, čo sa privatizovalo za Mečiara je, s prepáčením, zdochnuté. To, čo sa privatizovalo za Dzurindu funguje doteraz," vyrukoval s okamžitou reakciou predseda Mostu.

Otázky Mečiarových amnestií

Bugár sa pustil do Harabina aj v otázke Mečiarových amnestií. "Človek, ktorý niečo kryje, ktorý vyhlásil amnestie, ktoré museli byť po 20 rokoch zrušené na podnet pána Kresáka," začal Bugár. "Toho pána Kresáka, podozrivého z ŠtB?" bleskovo odpovedal Harabin.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Útoky prichádzali aj na vzájomné pôsobenia. "Pán Harabin, ste podozrivý z faktokracie alebo z harabinokracie, ako chcete," zdôraznil Bugár. "Vy si môžete myslieť, čo chcete. Ja vychádzam z faktov. Za justíciu ste momentálne zodpovedný vy, pán Bugár. Nezaujímajú ma ani grafy pani Žitňanskej a ani pána Gála," odpovedal Harabin pri otázke nadstavovania dĺžok súdnych konaní.

Nahrávka, ktorú počul Čižnár

Harabin sa ku kauze Gorily a nahrávky, ktorú mal údajne počuť Generálny prokurátor Jaromír Čižnár postavil jednoznačne. "Ak sa človek s korupčného prostredia ocitne v takejto funkcii, nemá tam čo hľadať," uviedol svoje stanovisko Harabin. Súhlasný postoj zaujal Bugár v otázke prezradenia tejto skutočnosti verejnosti. "Ak má známosti o tom, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona, mal o tom povedať skôr," uzavrel Bugár.

Ficova prax

V prípade dĺžky Ficovej praxe v rámci kandidatúry na post ústavného sudcu má Bugár jasné stanovisko. "Súhlasíme s pani Sárközy," odvetil Bugár. Harabin sa k problematike vyjadril tiež. "Čudujem sa, že za advokátsku prax neoznačujú aj obdobie počas funkcie premiéra alebo poslanca. Veď keď ste tvorca legislatívy, musíte si naštudovať aj staré a aj nové zákony," uzavrel Harabin s tým, že k Ficovej dĺžke praxe sa momentálne nebude vyjadrovať.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Vzdialená podpora Mečiara

Na stole bola aj zásadná otázka ohľadom kandidatúry Harabina s hypotézou, či jeho kampaň nepodporuje aj bývalý premiér Mečiar. "Chcem sa vás opýtať, či vašu kandidatúru podporuje aj pán Mečiar," spýtal sa Bugár Harabina. "Ja som na rozdiel od vás apolitický nominant, mňa nepodporuje žiadna strana, striktne dodržiavam ideu zákona, ktorá tvrdí, aby úrad prezidenta nebol len dôsledkom politického kupčenia. Je mi jedno, kto sa na moju kandidatúru chce nalepiť, ale to neznamená, že ma podporuje," uzavrel tému Harabin.