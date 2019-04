V koalícii to kvôli ústavným sudcom opäť vrie: Ficov odkaz je jasný, bude tajná voľba

BRATISLAVA - Kríza na Ústavnom súde ešte stále nie je úplne zažehnaná. Poslanci síce včera zvolili šiestich kandidátov, z ktorých by mal prezident Kiska vybrať troch, ÚS ale stále nebude plne obsadený. Dnes by mali poslanci zvoliť zvyšných kandidátov. Podľa prezidenta si poslanci opäť nesplnili svoju úlohu. Koalícia sa síce dohodla na ôsmich menách, no dvaja kandidáti tesne neprešli. Opozícia sa rozhodla mená zverejniť. Poslanci budú dnes podvečer voliť zvyšných kandidátov v opakovanej voľbe. Most a SNS sú aj za verejnú voľbu.

O kandidátoch rozhodli poslanci v stredu v tajnom hlasovaní. Zvolení sú Ivan Fiačan, Peter Molnár, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti, Daniela Švecová, Michal Truban. Na Ústavnom súde SR sú momentálne iba štyria sudcovia z trinástich. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vybrať deviatich nových ústavných sudcov. Keďže v stredu nezvolili potrebný počet kandidátov, dnes podvečer sa uskutoční opakovaná voľba, na ktorej musia zvoliť ešte 12 kandidátov. Postúpili do nej všetci nezvolení kandidáti.

13:47 Koalícia opäť potvrdila, že nechce slušný Ústavný súd

Dosluhujúca vládna koalícia sa pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu ďalej správa tak, ako to zodpovedá úmyslu doplniť Ústavný súd ľuďmi, ktorí budú slúžiť nie ľudu, ale ochrane štáto-mafie. Vyhlásil to medzi prvou a opakovanou voľbou poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre spravodlivosť Alojz Baránik.

„Pri voľbe koalícia až príliš často ignorovala vynikajúce ľudské a odborné kvality uchádzačov so zámerom doplniť súčasné smerácke kádre na Ústavnom súde tak, aby tento bol opäť ovládnutý pre ich potreby,“ povedal vo vyhlásení poslanec NR SR a člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Alojz Baránik.

13:30 „Je dohoda o tom, že dokončíme realizáciu dohody, ktorá bola prijatá včera na Koaličnej rade,“ dodal Fico.

12:10 Robert Fico nebude kandidovať v ďalšej voľbe kandidátov na ÚS

„Ja nebudem kandidovať, môžete byť kľudní,“ odpovedal na otázku, či sa prihlási v prípadnej tretej voľbe, ktorá je už teraz viac než istá. Mala by sa uskutočniť v máji. „Toto tretie kolo by sa mohlo uskutočniť na májovej schôdzi, teda 9. mája,“ doplnil Fico. Či budú do tretice voliť kandidátov tajným hlasovaním, je podľa neho otázkou ďalšej dohody.

12:09 „Myslím si, že budú dnes zvolení ďalší dvaja kandidáti a tým je všetko vyriešené,“ povedal Fico. Podľa neho nešlo o žiadny zámer.

12:07 Na Bugárove podozrenie odpovedal jasne: „Ak to mám povedať presne, tá časť dohody, ktorá sa týkala Mosta-Híd, bola naplnená na sto percent.“ Fico nerozumie kontextu Bugárových vyjadrení.

12:03 Robert Fico stále obhajuje tajnú voľbu. Po verejnej, ak by sudcovia vedeli, kto hlasoval za a kto proti, nemuseli by ostať nestranní.

12:00 „Vznikla dohoda na určitom počte kandidátov a dnes budeme pokračovať v opakovanej voľbe,“ povedal s tým, že určite bude tajná voľba, iná nemôže byť. „Nie je šanca, aby bolo zvolených 18 kandidátov, buďme úprimní.“ Mohlo by prebehnúť aj tretie kolo.

11:39 NAŽIVO Tlačovka Roberta Fica

11:30 Podľa Erika Tomáša by bolo ideálne zvoliť 18 kandidátov, dohody sa hľadajú ťažko

Zvolenie aspoň šiestich kandidátov na sudcov ÚS je dôležité, povedal o výsledku stredajšieho hlasovania poslanec Smeru Erik Tomáš. Ideálne by podľa neho bolo, keby sa podarilo vybrať kompletnú osemnástku. Dohody na takomto veľkom počte kandidátov sa však podľa neho hľadajú ťažko. Problém s tým nemá len koalícia, ale aj opozícia, poukázal.

„Je potrebné navoliť ďalších sudcov. Je dôležité, že bolo zvolených aspoň šesť kandidátov, z ktorých pán prezident môže vybrať troch a bude sfunkčnený Ústavný súd,“ povedal Tomáš novinárom. Odmieta, že by bolo stratégiou koalície nezvoliť úmyselne plný počet 18 kandidátov.

„Žiadna stratégia nie je. Ideálne by bolo, keby bol navolený plný počet. Ale dohody sa hľadajú ťažko, som rád, že sa našla aspoň na šiestich menách. Ani opozícia sa nevie dohodnúť na takom veľkom počte,“ uviedol. Tomáš zopakoval, že predseda Smeru Robert Fico nebude kandidovať ani v prípadnom ďalšom kole voľby. „Možno o 12 rokov to skúsi,“ pripomenul Ficove slová poslanec.

Most a SNS súhlasia s verejnou voľbou

Andrej Danko súhlasí s návrhom Bélu Bugára na verejnú voľbu ústavných sudcov, pred hlasovaním o tom ešte bude hovoriť koalícia. Povedal to novinárom s tým, že ešte bude vo štvrtok rokovať koaličná rada. Podvečer čaká poslancov opakovaná voľba. „Nie som zástanca tajných vecí a povedal som, že nemám najmenší problém ukázať jasne a verejne, koho sme volili, aby sme neboli upodozrievaní," povedal Danko.

Bugár má podozrenie, že koalícia chcela voľbu blokovať

Bugár sa na krátku chvíľu zastavil v parlamente kvôli odvolávaniu Árpáda Érséka. Na adresu voľby ústavných sudcov však uviedol, že koaličná dohoda pri voľbe ústavných sudcov nefungovala. Podľa neho sa zdá, akoby niektorí nechceli, aby boli dohodnutí kandidáti zvolení. Ak sa to potvrdí, v podvečernom hlasovaní môže byť verejná voľba. Potvrdil, že koalícia bola dohodnutá na zvolení ôsmich kandidátov na ústavných sudcov. Prešli šiesti.

Bugár má podozrenie, že niektorí koaliční poslanci dohodu nedodržali a chceli ju blokovať. Pokiaľ sa to potvrdí, Bugár bude výlučne za verejné hlasovanie. „Včera došlo k dohode, že ôsmi kandidáti by mali dostať pozitívne hlasy. Aj na základe toho, ako som videl čísla a že dvaja neboli zvolení, mám podozrenie, že niektorí asi boli rozhodnutí blokovať voľbu kandidátov, a to potom vyvoláva minimálne vo mne nedôveru,“ uviedol Bugár. Ak to je tak a vo štvrtok poslanci nezvolia spomínaných dvoch kandidátov, Bugár bude trvať pri ďalšom kole voľby na verejnom hlasovaní. „Lebo to je jediná istota,“ povedal Bugár.

Koaličnú dohodu nesplnili v celom rozsahu

Na koaličnej rade sa strany dohodli na menách ôsmich kandidátov, pri tajnej voľbe tak dohodu celkom nedodržali. Kandidáti Miloš Maďar a Pavol Malich sa medzi sudcov nedostali len tesne. Prezident má tak na výber zo šiestich kandidátov, z ktorých najviac hlasov získal Ivan Fiačan, a to 112. Prvú voľbu kandidátov bojkotovala strana Smer najmä kvôli tomu, že bola voľba verejná. Szigetiho a Trubana vtedy volili aj niektorí poslanci Mosta-Híd a SNS.

Prečo sa dohoda nedodržala v plnom rozsahu, to zatiaľ poslanci Smeru nevedia. V dnešnej opakovanej voľbe budú voliť zo zostávajúcich kandidátov dvanásť mien, aby bol Ústavný súd kompletný. Opäť budú poslanci voliť v tajnej voľbe, za ktorú zahlasovali tesne 77-imi hlasmi.

Poslanci si nesplnili svoju povinnosť

Andrej Kiska uviedol, že poslanci parlamentu si opäť nesplnili svoju povinnosť zvoliť 18 kandidátov na post sudcov Ústavného súdu, z ktorých má prezident vybrať deväť sudcov. Uviedol to v reakcii na výsledok voľby, v ktorej poslanci zvolili šiestich kandidátov. Hlava štátu sa v krátkom čase vyjadrí, ako bude v tejto veci ďalej postupovať.

Premiér víta výsledok voľby

Predseda vlády SR Peter Pellegrini víta hlasovanie poslancov Národnej rady SR, ktorí vybrali kandidátov na sudcov ústavného súdu. Verí, že prezident Andrej Kiska ich čo najskôr vymenuje tak, aby bol Ústavný súd opäť funkčný. Uviedol to v reakcii na stredajšiu voľbu.

Politická hantírka

Ja som pripravený voliť aj všetkých osemnástich kandidátov. „Myslím, že musíme urobiť všetko pre voľbu,“ povedal včera Danko pred koaličnou radou s tým, že koalícia nie je schopná na plnom počte, a preto bude zastávať názor, aby dosiahli prienik aspoň na pošte minimálnom. „Neviem povedať, či nájdeme konsenzus v téme ústavných sudcov, ale ak ja budem ústretový k ústavným sudcom, tak mi Robert Fico musí sľúbiť, že nový minister financií zníži dane,“ povedal včera Danko s tým, že takto funguje politická hantírka.

Na tretí pokus dobrý začiatok

Medzi zvolenými kandidátmi na ústavných sudcov sú kvalitní ľudia a prezident Andrej Kiska si bude môcť vybrať. Uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). „Na tretí pokus dobrý začiatok. Dúfam, že koalícia dokáže zhodu nájsť aj na ďalších menách,“ komentoval minister zvolenie šiestich kandidátov. Poukázal na to, že mohli byť zvolení aj ďalší, keďže viacerí neúspešní kandidáti získali vyšší počet hlasov. „Vyzeralo to nádejne,“ poznamenal Gál s tým, že bude ešte treba dovoliť ďalších, aby mal Ústavný súd (ÚS) SR kompletný počet 13 sudcov.

Podľa Matoviča si koalícia navolila svojich

Koalícia si vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov navolila čisto svojich kandidátov. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič po zverejnení výsledkov hlasovania. „Budú robiť všetko pre to, aby si zabetónovali beztrestnosť na ÚS. Teraz tá dohoda pôjde ešte rýchlejšie,“ povedal na margo koaličných dohôd. Poslanci OĽaNO zároveň tvrdia, že zlyhali tí, ktorí presadzovali tajnú voľbu. Ján Budaj (OĽaNO) označil výsledok volieb za valcovanie koalície.

Opozícia zverejnila mená

Keďže strana Sloboda a Solidarita od začiatku presadzovala verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov, poslanec NR SR a tímlíder SaS Alojz Baránik zverejnil zoznam kandidátov, ktorých podporil poslanecký klub strany. Sú nimi Katarína Čechová, Ivan Fiačan, Eva Kováčechová, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka, Robert Šorl a Martin Vernarský. „Vždy sme zastávali názor, že voľba ústavných sudcov má byť verejná, aby aj občania mohli skontrolovať, ako poslanci, ktorých si zvolili, vykonávajú svoju prácu,“ vysvetlil Alojz Baránik.

„Voľba ústavných sudcov je prakticky najdôležitejšia vec, o ktorej rozhoduje parlament v tomto období. Ústavný súd je pilier právneho štátu, ktorý je vinou vládnej koalície nefunkčný,“ uviedla podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Naopak, SaS po celý čas pristupovala k voľbe kandidátov na ústavných sudcov zodpovedne. „Nehrali sme žiadne zákulisné hry. Chcem oceniť poctivú prácu našich kolegov Alojza Baránika a Ondreja Dostála na ústavno-právnom výbore, ktorí svojou aktivitou prispeli k tomu, že Robert Fico napokon nekandidoval na ústavného sudcu. Na tento aspekt nesmieme zabúdať,“ dodala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

Parlamentu sa podarilo odblokovať stav na ÚS

Prezident si teraz môže zo šiestich zvolených kandidátov vybrať troch, plénum ÚS tak bude uznášaniaschopné. Po vyhlásení výsledkov tajnej voľby to povedal poslanec Národnej rady SR Jaroslav Baška. „Takýmto spôsobom sa podarilo aj parlamentu odblokovať ten stav, ktorý je teraz na ÚS. Teraz je krok na prezidentovi, či si z týchto šiestich kandidátov vyberie troch,“ povedal.

Podľa Miroslava Číža voľba vytvorila priestor na to, aby sa niečo urobilo s Ústavným súdom, ktorý má dnes iba štyroch sudcov. Pokiaľ prezident vymenuje troch zo šiestich kandidátov do funkcie, plénum Ústavného súdu bude mať sedem členov a bude môcť podľa Číža zaujímať stanoviská. Upozornil na to, že proces výberu sudcov ešte nie je ukončený. Ďalší postup podľa Číža závisí aj od toho, aké kroky urobí prezident Kiska.

ÚS so siedmimi sudcami nemožno považovať za funkčný

Ústavný súd SR so siedmimi sudcami nemožno považovať za funkčný. Tvrdí to združenie Via Iuris v reakcii na výsledok voľby kandidátov na ústavných sudcov. Poslancom sa opäť nepodarilo zvoliť kompletný počet 18 kandidátov, ktorých mal zvoliť. V stredajšej tajnej voľbe vybrali šiestich. „Veríme, že parlament zodpovedne pristúpi k ochrane práv občanov a v zajtrajšej opakovanej voľbe zvolí zostávajúcich kandidátov na ústavných sudcov. Šesť zvolených kandidátov nestačí, pretože iba v kompletnom obsadení môže Ústavný súd naplno a efektívne rozhodovať a účinne chrániť práva ľudí,“ zdôrazňuje Via Iuris.

Dodáva, že povinnosťou poslancov NR SR voči občanom je zabezpečiť, aby jedna z najvplyvnejších štátnych inštitúcií bola plne obsadená. „Dnes zvolených šesť kandidátov na ústavných sudcov by posunulo status Ústavného súdu SR zo 'skoro nefunkčný' na 'funguje veľmi ťažko',“ dodáva Via Iuris.

Advokátka spolupracujúca s Via Iuris Kristína Babiaková poznamenala, že „ak by prezident zo šiestich zvolených kandidátov vybral troch ústavných sudcov, posledný garant spravodlivosti – Ústavný súd SR, by bol v sedemčlennom zložení schopný zrušiť protiústavný zákon iba za predpokladu, že všetci siedmi sudcovia by hlasovali jednomyseľne“. Rovnako komplikované by podľa jej slov bolo v takomto zložení chrániť práva ľudí.