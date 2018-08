Nový konflikt v Smere: Kvôli kauze únosu to vrie, Pellegrini narazil na Kaliňáka

Po medializácií výpovedí policajtov v kauze únosu Vietnamca vypukol vo vládnej koalícii opäť chaos. Po koaličnej rade a stretnutiach premiér Peter Pellegrini uviedol, že po rozhovore s ministerkou vnútra sa dohodli, že Saková odvolá šéfa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií SR Petra Krajčiroviča z jeho funkcie. Bol postavený mimo služby.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Vo štvrtok však vysvitlo, že je len na nútenej dovolenke. Saková tak zrejme nesplnila Pellegriniho požiadavku úplne napriek tomu, že krok vysvetlila. Pellegrini uviedol, že si Saková musí dávať pozor, aby nestratila jeho dôveru. Črtá sa vojna aj v najsilnejšej strane Smer?

Saková si musí dávať veľký pozor

„Pre mňa nie je rozhodujúce ako sa čo nazve. Dôležité je to, aby bola splnená podmienka, na ktorej trvám. A to, že ministerka vnútra musí spraviť všetky kroky, ktoré budú garantovať transparentné, nikým ovplyvňované a nikým do budúcna nespochybňované vyšetrenie celej záležitosti. Teraz je všetko v rukách pani ministerky a musí si dávať veľký pozor, aby nestratila nielen moju dôveru, ale hlavne dôveru spoločnosti,“ uviedla v stanovisku pre Topky Patrícia Macíková z Úradu vlády.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Pellegrini požiadal o odvolanie šéfa úradu Sakovú

Po pondelkovom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom Pellegrini okrem iného informoval, že sa rozprával so šéfkou rezortu vnútra Denisou Sakovou. „Jeden z prvých krokov je, že práve v týchto chvíľach oznamuje ministerka vnútra, s ktorou som mal rozhovor ešte predtým, ako som šiel do prezidentského paláca, že dočasne pozbavuje okamžite služby terajšieho šéfa na ochranu ústavných činiteľov, aby tak poskytla priestor všetkým, ktorí budú v tejto veci vypovedať, aby nemali pocit možnosti ovplyvňovania vyšetrovania,“ povedal Pellegrini v pondelok. Dôvodom je objektívne vyšetrenie únostu vietnamského občana.

Saková oficiálne uviedla, že Krajčirovič je mimo služby

Ministerka Saková potom v oficiálnom stanovisku informáciu potvrdila. „Zároveň rozhodla o postavení riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR Petra Krajčiroviča mimo služby počas vyšetrovania celého prípadu, aby bola zabezpečená nestrannosť vyšetrovania,“ uviedol hovorca ministerstva Petar Lazarov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Saková sa sa má stretnúť aj s nemeckým ministrom. Na stretnutie s nemeckou stranu ju spolu s policajným prezidentom Milanom Lučanským a zástupcom Generálnej prokuratúry SR ešte minulý týždeň vyslal Pellegrini. V stredu absolvovala stretnutie s s veľvyslancom Joachimom Bleickerom.

Šef úradu je na nútenej dovolenke, Saková vysvetľovala

Saková musela po výbore vysvetliť, ako je to so súčasným postavením Krajčiroviča. „Takto, pán Krajčirovič bol postavený mimo služby lege de artis. Keď sa používa podľa zákona o štátnej službe policajtov výrok, že je postavený mimo služby, znamená to, že je podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu a keďže pán Krajčirovič nie je zatiaľ ani podozrivý, ani obvinený, je mimo služby, pretože je na nútenej dovolenke a nezdržuje sa na úrade pre ochranu ústavných činiteľov a neriadi tento úrad. Prvý zástupca pána Krajčiroviča prevzal vedenie úradu,“ vysvetľovala Saková.

„Vôbec sme nezavádzali, to vyhlásenie sme dali v pondelok s tým, že jednoducho nebude riadiť úrad, skomponovalo sa to na tlačovom oddelení, že bude postavený mimo služby,“ odpovedala Saková na otázku, prečo to hneď takto nevysvetlila. Uviedla, že o podmienkach komunikovala s predsedom vlády aj predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. „Podmienky sme splnili tak, aby sme zabezpečili objektívnosť vyšetrovania,“ dodala Saková.

Ministerka však zrejme klamala, keď v tlačovej správe 6. augusta vyhlásila, že postavila riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov Petra Krajčiroviča „mimo služby počas vyšetrovania celého prípadu“. Predseda strany SPOLU po výbore uviedol, že Krajčirovič nie je postavený mimo služby. „Pani ministerka nás informovala, že ona nemá zákonný dôvod postaviť ho mimo služby, a preto ho poslala na nútenú dovolenku, to bola jej formulácie,“ uviedol. „Nesledujem každý jej výrok, ale ak povedala, že je postavený mimo služby, tak nehovorila pravdu a dnes povedala, že nebol postavený mimo služby,“ dodal. Krajčirovič je totiž len na pracovnej rehabilitácii.