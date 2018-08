Danko o únose: Je dôležité v takých vážnych situáciách nechať konať príslušné orgány

"Môžem konštatovať, že apel, ktorý som dal v piatok (3.8.), aby sa táto záležitosť nepolitizovala, je veľmi dôležitý pre spoločnosť," povedal Danko. Ako dodal, každý z ústavných činiteľov má isté kompetencie a nemôže konať nad rámec toho, čo je dané v ústave. Pripomenul, že tak je to aj v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.

"Chcel by som najmä opozíciu vyzvať na rozvahu a na zastavenie takých šialených emócií, ktoré dnes vidíme, vzájomné kriminalizovanie a obviňovanie," vyjadril sa Danko. Podľa neho je dôležité, aby sa overili skutočnosti, ktoré boli v médiách opísané. "Iná cesta ako komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní v Nemecku a v rámci kompetencií, ktoré má generálny prokurátor a ministerka vnútra, nie je možná. Dovtedy nie je možné nikoho obviňovať," doplnil Danko. Predseda parlamentu víta iniciatívu prezidenta Andreja Kisku a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v tejto súvislosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Opis únosu vietnamského podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu vo štvrtok (2.8.) zverejnil Denník N. Rezort vnútra ho označil za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Už predtým nemecké médiá priniesli informáciu, že tamojší vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že pri únose bol použitý slovenský vládny špeciál.

Danko má informácie, že Saková rieši situáciu

Situácia okolo únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha zo Slovenska prináša emócie, uviedol to v pondelok po stretnutí troch ústavných činiteľov s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Ako doplnil, nechce týmto emóciám prikladať. K tomu, či Danko naďalej dôveruje ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD), sa priamo nevyjadril. "V každom prípade je tu dôležitý postoj predsedu vlády, ktorý je zodpovedný za kolektívny orgán vo vzťahu k ministerke vnútra," povedal Danko. Zároveň potvrdil, že má informácie o tom, že Saková v súvislosti s únosom Vietnamca situáciu rieši. "Dôležité je, aby sa konalo," dodal Danko.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Saková v pondelok rozhodla, že šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR Peter Krajčirovič je do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa postavený mimo službu. Ministerka vnútra stratila dôveru prezidenta SR Andreja Kisku. Slovenská hlava štátu to uviedla po pondelkovom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Saková sa podľa Kisku správa, ako keby bola pravou rukou bývalého šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), a začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu únosu vietnamského podnikateľa.

Saková bude musieť zabezpečiť nestranné vyšetrovanie okolností únosu vietnamského podnikateľa, je to jej hlavná úloha. Ak by tak nerobila, potom sú na mieste otázky, či by mali ministerku vnútra odvolať. Vyhlásil to v pondelok Pellegrini. "Dnes bez toho, aby sme vedeli výsledky vyšetrovania alebo akékoľvek iné okolnosti, vyhlasovať, že jej niekto nedôveruje alebo dôveruje, je viac politika ako reálna skutočnosť," povedal premiér.