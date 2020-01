Obžalovaní čelili slovám zronených rodičov: Kľúčová výpoveď Andruskóa! Chladnokrvná Zsuzsová a arogantný Kočner

Zoltán Andruskó vypovedal takmer päť hodín, jeho výpoveď je v procese kľúčová

Marian Kočner aj Alena Zsuzsová odmietli Andruskóovu výpoveď, Zsuzsová označila jeho slová za klamstvo

okrem toho Zsuzsová konfrontovala aj matku zavraždenej Martiny Kušnírovej

Kočner sa snažil oponovať otázkami na Andruskóa, no veľmi nepochodil

obhajoba považuje výsluch Andruskóa za kľúčový a dôveryhodný, Andruskó je už odsúdený a podľa obhajcov dostal vyšší trest, než bol v pôvodnej dohode, nemal preto dôvod klamať

sám Andruskó je radšej, že je za mrežami, než keby bol vonku, tak veľmi sa bál Zsuzsovej, Kočnera a ľudí, ktorých malin za sebou

Zsuzsová požiadala o to, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti, najbližšie príde až 22. januára a zrejme bude vypovedať v plnom rozsahu

prečítajte si, ako prebiehal druhý deň pojednávanie v kauze Kuciak

VIDEO Druhý deň pojednávania: Vypovedal kľúčový svedok Andruskó

Vypovedali rodičia, plač sa odrážal od stien

Medzi prvými svedkami boli rodiny poškodených. Rodičia a brat Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej vypovedal, ako sa dozvedeli o brutálnej poprave, čo sa v ten deň dialo a ako sa cítili po tom. Pri spomienkach na svoje deti sa ani jeden z rodičov neubránil plaču. V miestnosti bolo napriek veľkému počtu ľudí obrovské ticho. Každý počúval. Neplakali len rodičia.

Jedným z najsilnejších momentov bola konfrontácia obžalovanej Aleny Zsuzsovej a Zlatice Kušnírovej. „Aký máte dôkaz, že môžem za smrť vašej dcéry?“ spýtala sa Zsuzsová. „Tu sme preto, aby sa to zistilo. Nesedli by ste tu, keby ste na tom nemali svoju časť viny. Boli by ste pri dcére a Martinka pri mne alebo v Mači,“ dodala Kušnírová.

Musel to byť Kočner

Jozef Kuciak potvrdil Kušnírovej slová, samozrejme, zo svojho pohľadu. Všetkých pozostalých napadla po vražde jedna myšlienka – musel to byť Kočner. Okrem nich vypovedala aj bývalá priateľka Miroslava Marčeka Martina Rugová, ktorá potvrdila vzťah medzi Szabóom a Marčekom. Podľa jej slove bol Marček bezproblémový a utiahnutý, sám sa jej priznal, že nie je dobrý človek. Ďalej to neriešili. Zsuzsová sa rozplakala a museli jej priniesť lieky.

Kľúčová výpoveď Andruskóa

Andruskó vypovedal po rodinách obetí a po Michalovi Vargovi. V úvode sa Andruskó podobne ako Marček ospravedlnil. „Neviem to napraviť, to sa asi nedá. Spravím všetko preto, aby som dal veci svojou výpoveďou doporiadku.“ Zsuzsovú pozná Marček najdlhšie, osem alebo deväť rokov. „Pána Kočnera nepoznám osobne, len cez Alenu Zsuzsovú, ktorá mi rozprávala o ich dlhoročnom vzťahu. Viackrát sa chválila, akého má známeho,“ povedal Andruskó. Kočner sa pri tom smial.

Po týchto slovách sa Andruskó priznal. „Ja som sprostredkoval medzi Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóom na pokyn Mariana Kočnera vraždu Jána Kuciaka,“ povedal. Potvrdil, že Zsuzsová pred ním chladnokrvne objednala vraždu Lászlóa Basternáka. Neveril, že je toho schopná. Spočiatku sa rozhodol mlčať. Andruskó viackrát zopakoval, že sa bál o život a pred Zsuzsovou mal rešpekt. „Vedel som, čoho je schopná.“ Andruskó dodal, že sa bal najmä ľudí, ktorí stále za Zsuzsovou a Kočnerom.

Objednávka vraždy: Dostal som defekt

Objednávka na vraždu Kuciaka prišla potom, ako sa v prípade prechádzajúcej objednávky na vraždu Žilinku dlho nič nedialo. „Prešli týždne, tak som to bral, že sa to nerieši. Nie som typ človeka, ktorý by niečo také robil. Alena ma však stále naháňala,“ povedal Andruskó. Andruskó neskôr vo výpovedi uviedol, že cez Threemu napísal Zsuzsovej, že dostal defekt, čo bol signál, že vražda bola vykonaná. Tá mu potom vypisovala, že potrebuje peniaze, lebo žije s chorou matkou.

Napísal jej po tom, čo za ním prišli Marček so Szabóom a oznámili mu, čo vykonali. Dominantnou postavou bol podľa jeho slov Tomáš Szabó. „Bál som sa o život. Viete, keď vám niekto povie, zabijem ťa, neberiete to tak vážne, ale keď to povedala Alena Zsuzsová, ktorá dala predo mnou zabiť Basternáka, tak to beriem inak. Bál som sa. Myslím, že ani Kuciak nemal šancu s tým, keď podal trestné oznámenie. Mne povedali, že by som ho ani nestihol podať. Bolo to strašné.“

Styky s politikmi

Andruskó bol počas výpovede nervózny. Hovoril aj o kontaktoch Kočnera na politikov Smeru vrátane Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Jána Počiatka, Martina Glváča a ďalších. Okrem toho musel byť Kočner v kontakte aj s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Svedčil o tom fakt, že vedeli o talianskej stope a ďalších verziách počas vyšetrovania skôr. Andruskó uviedol, že s Kočnerom bol v kontakte cez Zsuzsovej mobil. Písal si s ním SMS-ky a počul jeho hlas v telefóne.

Andruskó opäť zopakoval, že Zsuzsová mu povedala, že vraždu si objednal Marian Kočner. Ozrejmil aj historku o Rusovi. Marček, Szabó ani Andruskó nevedeli, kto bol Kuciak. Ani to, že bol novinár. Marček a Szabó sa pýtali, kto to objednal. „Nepovedali sme im, kto to bol. Dohodli sme sa s Alenou, že im povieme, že to je nejaký Rus, ktorý má problém s médiami. Mne povedala, že je to Kočner, im sme sa dohodli, že to nepovieme.“ Dôvodom bolo to, že Kočner sa v žiadnom prípade nemôže dostať do problémov. Zároveň potvrdil, že Kočner bol krstným otcom Zsuzsovej dcéry.

Konfrontácia s Kočnerom

Andruskó niekoľkokrát odpovedal na rovnaké otázky. Prokurátor sa tak snažil dokázať, že Andruskó opisuje priebeh trestného činu a okolnosti rovnako. Andruskóa neskôr konfrontovali aj obžalovaní. Prvý bol Szabó. Po otázkach obhajkyne Zsuzsovej Andruskó uviedol, že Kočner a Zsuzsová mali milenecký aj obchodný vzťah. Kočner konfrontuje Andruskóa s tým, ako vedel, že si cez Zsuzsovej telefón píše s ním. „Ako ste poznali môj hlas?“ spýtal sa. „Z relácie Na pranieri, s ktorou vám Zsuzsová pomáhala a pod. Pán Kočner, vás pozná každý.“ Sabová sa pýta, z akých zdrojov poznal jeho hlas. „Veľakrát som ho počul v médiách a od Zsuzsovej som veľmi veľa vedel. Raz sme komunikovali cez telefón, potom SMS-ky a potom sme riešili firmu, ktorá budovala Bonaparte.“

Kočnera zaujímali aj vzťahy s politikmi, o ktorých Andruskó hovoril. „Čo konkrétne som s nimi robil? Chodil som na dovolenku s nimi alebo ako...,“ uviedol Kočner. „Keď bolo treba niečo vybaviť, mal kontakty.“ Kočnera ešte chcel, aby vysvetlil, čo tým myslel, keď povedal, že čo je Kočner zač.

„Ja vám to vysvetlím, keď zabili Basternáka v roku 2016, pani Zsuzsová zázračne nebola odsúdená. Keď sme boli v Prahe, neuviedol som to nikam, lebo si nie som istý, ale myslím si, že ste sa stretli v Prahe. Prípad bol jasný a nič sa nestalo. Je mi ľúto, že sa to vtedy nestalo, nemusela by sa stať vražda.“ Kočner bol aj naďalej arogantný a neprejavoval žiadnu vinu ani ľútosť. Andruskó ho vraj krivo obvinil.

Pomýlený svedok

V utorok mal vypovedať aj svedok Michal Varga. Na súde totiž bol menovec Michala Vargu. Toho, koho chcel súd predvolať, mal predať zbraň v prípade vraždy Petra Molnára. Predsedníčka súdu bola prekvapená, že je slovenskej národnosti. Michal Varga, ktorý sa dostavil na pojednávanie, predával Kuciakovi a Kušnírovej dom. „V osobe Michala Vargu sa nejedná o osobu, ktorá bola navrhnutá prokurátorom a ktorá mala byť predvolaná na hlavné pojednávanie,“ konštatuje predsedníčka súdu. „Výsluch svedka sa neuplatňuje.“