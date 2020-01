Ústavný súd preverí dôvody na disciplinárne stíhanie Mamojku

Tóth na súde vyhlásil, že obžalovaný Marian K. v snahe dostať sa z väzby žiadal pomoc aj od Mamojku. Ústavný sudca to odmieta a tvrdí, že za ním nikto nebol a nikto ho neovplyvňoval. Šéf ÚS podľa hovorkyne vníma medializované informácie týkajúce sa sudcu Mamojku. "Predseda ÚS vykoná všetky úkony potrebné k prevereniu, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie sudcu, a podľa toho bude ďalej postupovať. V súlade s paragrafom 54 odsek 1 Spravovacieho a rokovacieho poriadku ÚS SR predseda ÚS v prvom rade požiada dotknutého sudcu, aby sa k týmto skutočnostiam písomne vyjadril," uviedla Ferencová.

Niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Tóth tvrdí, že Marian K. žiadal pomoc cez tzv. motáky, v ktorých odkazoval aj na expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). V jednom z odkazov od podnikateľa Mariana K. z väzby bolo, aby Fico požiadal Mamojku o prijatie krokov, ktoré by viedli k jeho prepusteniu. Za Mamojkom mal ísť nakoniec osobne Tóth aj sám v lete 2018. Mal mu odniesť kópiu podania na ÚS SR. "Povedal som mu, že ho pozdravuje pán Marian K., že podal podnet a prosí, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa ešte raz opýtal, či je to podané. Povedal, že v poriadku. Tým sa to skončilo," vypovedal v stredu (15. 1.). Tóth nedokázal povedať, či v obálke, ktorú dal Mamojkovi, boli aj peniaze. Tvrdí, že ho Marian K. považoval za svojho priateľa.

Mamojka tieto tvrdenia odmieta. "Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá," povedal Mamojka. Deklaruje, že nikto za ním v tejto veci nebol a nikto ho ani neovplyvňoval. "Ja som sa s ním nikdy nestretol. Je to nezmysel a odpoveďou na to všetko je fakt, ako to skončilo na Ústavnom súde SR," skonštatoval ústavný sudca. Sťažnosť Mariana K., týkajúcu sa jeho väzby, senát ÚS vlani v septembri odmietol ako zjavne neopodstatnenú.