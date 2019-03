PRÁVE TERAZ Kočner podal sťažnosť voči obvineniu za vraždu novinára Kuciaka

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ obvinil muža z mafiánskych zoznamov Mariana Kočnera z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej začiatkom mesiaca. Polícia kontroverznému podnikateľovi doručila uznesenie o vznesení obvinenia v piatok 14. marca. Mal tri dni na to, aby podal sťažnosť. Napokon tak aj urobil.

O sťažnosti bude rozhodovať prokurátor. Správu priniesol portál televízie Markíza tvnoviny.sk. Na NAKA prišla podľa informácií televízie sťažnosť vo štvrtok. Kočnera bude zastupovať advokát Marek Para, ktorý tak robí aj v prípade televíznych zmeniek.

Novinára portálu Aktuality zavraždili v jeho dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Páchatelia popravili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. O chladnokrvnom zločine sa verejnosť dozvedela až 26. februára. Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar krátko na to potvrdil, že vražda súvisela s Kuciakovou novinárskou prácou.

Okrem Kočnera sú v prípade obvinení aj Alena Zsuzsová, ktorá mala byť objednávateľkou, Tomáš Szabó, ktorý mal stlačiť spúšť, Miroslav Marček, ktorý mal v osudnú noc pôsobiť ako šofér a Zoltán Andruskó, ktorý mal byť sprostredkovateľom. Momentálne sú všetci vo väzbe.

Práve Marian Kočner bol často ústrednou postavou článkov, ktoré publikoval Ján Kuciak. Preto bol podnikateľ jednou z prvých osôb, na ktoré verejnosť ukazovala prstom. Napriek tomu sa správal sebavedomo.

V uplynulých dňoch vyšla na povrch informácia, že jedným z dôkazov v prípade by mala byť aj sms komunikácia s ďalším vplyvným slovenským podnikateľom, šéfom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom. "Inak pracujem na odj**aní čuráka," mal napísať Končer, načo mal Haščák reagovať slovami, "povieme si, keď budeme spolu."

Šéf Penty sa po prevalení informácie cíti byť poškodený a tvrdí, že nikdy s Kočnerom ani v náznakoch nekomunikoval na tému fyzickej likvidácie akejkoľvek osoby. V kauze údajného posielania správ je ochotný vypovedať.

20 rokov za falšovanie zmeniek

Z falšovania zmeniek je Kočner väzobne stíhaný niekoľko mesiacov. Minulý týždeň polícia informovala, vyšetrovateľ finančnej polície NAKA ukončil prípad návrhom na podanie žaloby.

Okrem podnikateľa je k kauze obvinený aj Pavol Rusko. Dvojici hrozí 12 až 20 rokov za mrežami. "Obvinení sú M. K a P. R. za trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestný čin marenia spravodlivosti, spáchaných formou spolupáchateľstva so škodou 69 miliónov eur," priblížila polícia.

Spis v prípade televíznych zmeniek by mal byť v krátkom čase doručený prokurátorovi. "Vyšetrovanie je skončené a dozorový prokurátor plánuje podať obžalobu na Mariana K. do sedem dní. Dá sa predpokladať, že prokurátor podá obžalobu do 28. marca, dokedy je predĺžená väzba," priblížil portál TV JOJ noviny.sk.