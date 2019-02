Luxusný život Zsuzsovej: Maznákovi posielala pikantné správy z Dubaja, Kuciaka už vtedy sledovali

To, že si žena s rôznymi menami a ukradnutými tvárami užívala v Dubaji len pár mesiacov pred vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, naznačujú fotografie, ktoré na sociálnej sieti zdieľala jej maloletá dcéra.

Alenina dcéra sa pochválila fotkou z luxusného dubajského hotela.

Dievčina, ktorá predvádzala na prehliadkových mólach, sa odfotila v drahom hoteli Jumeirah Beach. Okrem toho, smsky, ktoré Alena posielala podpredsedovi parlamentu Martinovi Glváčovi, boli odoslané cez dubajského operátora.

Skutočná tvár Aleny Zszuzsovej Zdroj: Michal Tvrdy - MTV Studio ​

Alena má dcéru s komárňanským podnikateľom Marianom Markovičom, prezývaným Ampulka. Aj on vedie luxusný život, pre médiá sa však vyjadril, že so Zsuzsovou dlhšie nekomunikoval. Podľa blízkych susedov v Komárne, v ktorom býva aj Alena, sa mala jej dcéra chváliť tým, že jej krstným otcom je Marian Kočner. Ten mal Alene posielať aj peniaze.

Vražedná prekladateľka

To, že Alena Zsuzsová pracovala pre Mariana Kočnera, potvrdil aj jej brat. "Áno, spomínala mi, že preňho pracuje. Prekladala mu nejaké veci z taliančiny," povedal prednedávnom pre Topky. Kočner jej však neplatil len za tieto služby. Podľa medializovaných informácií mala Alena slúžiť ako volavka a zbierať informácie o vplyvných ľuďoch. A aj napriek tomu, že bola dobrovoľne nezamestnaná, polícia počas domovej prehliadky u nej našla značnú hotovosť.

"Aktuálne majetkové pomery nezodpovedajú pravidelným mesačným príjmom obvinenej,“ píše sa v uznesení Špecializovaného trestného súdu, ktoré majú Topky k dispozícii.

Obľúbená destinácia

Dubaj je obľúbeným miestom aj mnohých slovenských celebrít, či politikov. Dva mesiace po vražde Jána Kuciaka tam dovolenkoval aj Marian Kočner. Bolo to v čase, keď sa najskôr na Maledivách stretol s Bélom Bugárom a neskôr letel do Dubaja. Stretnutie najskôr popieral. "Jedine podľa svedkov jehovových," odpovedal vtedy podnikateľ.

Následne dodal, že letel na Nový Zéland. "Bol som na Novom Zélande hrať golf, let číslo EK 406 Dubai Melbourne a následne let do Aucklandu," dodal pre Topky Kočner. No neskôr odpovedal štýlom, ktorý bol pre Kočnera typický a priznal aj to, že sa stretol s Bugárom. Marian Kočner je momentálne väzobne stíhaný a obvinený v kauze falšovania zmeniek. No už niekoľko mesiacov je podozrievaný aj z toho, že si mal objednať vraždu novinára práve on.

Vypovedal proti nemu jeden z obvinených, ktorého mala na vraždu osloviť Zsuzsová, Zoltán Andruskó. Okrem toho, Kočner dal sledovať novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Zavraždenému novinárovi sa aj vyhrážal a povedal mu, že naňho bude zbierať špinu.