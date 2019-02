MIMORIADNE Nové fakty v prípade Kuciak: Náhoda prekazila ďalšiu vraždu, polícia je na stope objednávateľovi

Okrem neho o téme informovali 1. námestník generálneho prokurátora SR Peter Šufliarsky, prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský a dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Tlačová konferencia sa konala v budove Generálnej prokuratúry.

11:50 - Koniec ONLINE

11:49 - Čižnár na záver povedal, že sa mu zdá, že vražda Jána Kuciaka akoby odchádzala do úzadia preto, aby sa vyťahovali nepodložené a nepreverené informácie. "Nám ide o to, aby tieto prípady boli dotiahnuté do úspešného konca," dodal.

11:45 - Či mal vražde novinára a jeho snúbenice predcházať pokus o vraždu Petra Šufliarskeho, odmietli zúčastnení komentovať.

11:41 - Tím Kuciak sa zaoberal vykonávateľmi a objednávateľmi vraždy, priblížil Lučanský.

11:39 - Vo veci prípravy úkladnej vraždy Šufliarskeho podľa dozorového prokurátora preverujú všetky osoby, ktoré mohli mať záujem na usmrtení alebo mohli v tejto veci pomáhať.

11:32 - Objavila sa informácia, že Jána Kuciaka mali uniesť, a nie zavraždiť. "Asi vás sklamem, naše stanovisko k vyšetrovaciemu úkonu je nemenné, nebudeme žiadnym spôsobom potvrdzovať alebo vyvracať informácie, ktoré vychádzajú z vyšetrovacieho spisu," okomentoval dozorový prokurátor.

11:23 - Peter Šufliarsky, 1. námestník generálneho prokurátora SR, sa mal o svojej likvidácii dozvedieť od novinárov. "Snáď si niekto nemyslí, že príprava mojej vraždy je banalita," povedal.

11:18 - Chceli sme si otestovať, ako rýchlo táto informácia vybehne, podotkol Lučanský k tomu, že o zmenách vo vyšetrovaní mali vedieť médiá skôr, než dozoroví prokurátori.

11:17 - O tom, že časť prípadu odoberú tímu Kuciak, boli podľa Čižnára informovaní aj dozoroví prokourátori. "Ja za to nemôžem, že médiá to vedeli skôr, ako oni," okomentoval.

11:12 - Lučanský povedal, že akékoľvek informácie unikajúce zo spisu, ktoré nie sú púšťané účelovo, pôsobia podľa neho kontraproduktívne.

11:07 - Už teraz má vyšetrovací spis takmer 40 zväzkov, uviedol dozorový prokurátor. Zdôraznil, že to, že objasnili samotný priebeh vraždy neznamená, že sa nevykonávajú ďalšie úkony. Smeroval k objednávateľom vraždy. "To je predmetom nášho konania," dodal s tým, že v momente, keď budú vyšetrovatelia disponovať dostatočným množstvom dôkazov, bude daná osoba či osoby obvinené.

11:06 - "Môžem vám povedať jednu skutočnosť, ktorá svedčí o tom, že sa nejedná o vymyslené skutky. V prípade jedného poškodeného príprava vraždy dospela až do takéto štádia, že len zhoda okolností spôsobila, že k tomu nedošlo," priblížil dozorový prokurátor. Podľa jeho slov tento skutok predbiehal vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

11:05 - "Dohodli sme sa predbežne, akým spôsobom sa budú vymieňať informácie," povedal dozorový prokurátor.

11:02 - "Je preukázané, že k lustrácii došlo," povedal Čižnár.

11:00 - Milan Lučanský sa opätovne zastal ministersky vnútra.

10:59 - Možnosť úniku informácií sa podľa Čižnára mohol znížiť aj tým, že by utajili celý spis.

10:57 - Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nikto nechcel narušiť. Vyjadril sa Lučanský.

10:56 - Odborníkom, ktorí hovoria, že postup bol nezákonný odkázal, že podobné opatrenia boli urobené aj v minulosti v roku 2011.

10:54 - Policajný prezident Milan Lučanský uviedol, že vlnu emócií predpokladal.

10:53 - Generálny prokurátor zdôraznil, že všetko sa potom vráti do základného tímu.

10:47 - Podľa Čižnára si treba uvedomiť jednu vec. "Tento spôsob je najlepší, bude robiť viac ľudí, na dvoch veciach, pod dozorom dvoch prokurátorov," priblížil. Dodal, že nevie, v čom bol tento postup nezákonný.

10:43 - "Máme poznatky, že niekto na 99 percent lustroval, minimálne jedného z tých troch, na ktorých bola príprava vraždy smerovaná," vyjadril sa Čižnár k tomu, prečo časť prípadu prevzala Inšpekcia ministerstva vnútra SR.

10:41 - Podľa generálneho prokurátora chceli odťažiť vyšetrovací tím, ktorý funguje v nezmenenej zostave. "Dozoroví prokurátori sú tí istí. Iba budú dva policajné tímy," uviedol.

10:39 - "O mesiac končí lehota a budeme musieť požiadať o predĺženie väzby u obvinených. Ak by sudca zistil prieťahy vo vyšetrovaní, tak hrozí, že ich sudca pustí na slobodu. Toto nedopustíme," povedal Čižnár.

10:37 - Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa vyjadril, že vražda Martiny a Jána sa rieši väzobne, sú tam obvinení. Prvé obžaloby mali padnúť do konca februára, no nevyšlo to, preto majú pripravené ďalšie opatrenia.

Zásah do vyšetrovania

Ministerka vnútra Denisa Saková v utorok odňala časť prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka vyšetrovaciemu tímu Kuciak. Dala ho do rúk Inšpekcii ministerstva vnútra SR. Spomínaná časť sa týka prípravy vraždy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a bývalého ministra vnútra a právnika Daniela Lipšica.

Ministerka vnútra Denisa Saková Zdroj: TASR - Martin Baumann

Svoj krok odôvodnila tým, že dochádzalo k úniku informácií z vyšetrovacieho spisu. Generálna prokuratúra neskôr vydala stanovisko, v ktorom sa ministerky zastala. Jej rozhodnutie malo byť výsledkom spoločnej dohody medzi GP, políciou a inšpekciou a malo ísť o administratívny akt.

Sakovú bránil aj policajný prezident Milan Lučanský. Ten sa vyjadril, že chceli odbremeniť vyšetrovací tím Kuciak. "Toho sa to ani netýka a ani nedotkne, naďalej prebieha vyšetrovanie tak, ako má. Sú tam ľudia, ktorí tam boli, rovnako aj dozorový prokurátor. Tento tím má moju podporu," povedal policajný prezident. Viac sa dočítate tu.