PRÁVE TERAZ Za četovanie s obvinenou z vraždy Kuciaka padla prvá hlava: Čistky na prokuratúre

BRATISLAVA - Údajná objednávateľka vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Alena Zsuzsová komunikovala aj s ďalšími ľuďmi. Išlo o prvého námestníka pre netrestný úsek René Vaneka a podpredsedu parlamentu za Smer Martina Glváča. Generálny prokurátor požiadal Vaneka o vysvetlenie, keďže vedenie o jeho komunikácii nevedelo. Vanek komunikáciu priznal a oľutoval. Podľa jeho slov to neoznámil vedeniu, pretože sa necítil byť v konflikte záujmov. Čižnár Vaneka odvolal.

Generálny prokurátor sa dnes stretol v René Vanekom, aby od neho dostal vysvetlenie. Vanek totiž komunikáciu neoznámil, pretože necítil žiadny konflikt záujmov. Vedenie GP sa o tejto komunikácii dozvedelo až po medializácii. Čižnár Vaneka odvolal.

Čižnár odvolal Vaneka

„Generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár k dnešnému dňu 15.1.2019 zrušil poverenie vykonávať funkciu námestníka generálneho prokurátora SR pre netrestný úsek JUDr. Renému Vanekovi,“ informovala v stanovisku hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Dôvodom sú medializované informácie, ktoré si Čižnár overil z viacerých zdrojov. „Takéto konanie považuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár za nezlučiteľné s funkciou námestníka generálneho prokurátora, ktorá je jednou z najvyšších funkcií v rámci rezortu prokuratúry. O ďalšom osude dr. Reného Vaneka v rámci prokuratúry sa rozhodne v najbližších dňoch,“ dodala hovorkyňa.

Nové informácie

Vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyšli najavo nové prepojenia. Z vyšetrovacieho spisu ich zverejnila matka zavraždenej Zlatica Kušnírová. Podľa informácií mala byť údajná objednávateľka vraždy Alena Zsuzsová v kontakte aj s prvým námestníkom generálnej prokuratúry pre netrestný úsek René Vanekom a podpredsedom parlamentu za stranu Smer Martinom Glváčom.

V minulosti sa objavili informácie, že bola za posledné roky v kontakte s viacerými vplyvnými ľudmi. Vanek komunikáciu priznal a oľutoval, Glváč to zapiera. Informoval o tom Denník N. Nové informácie, ktoré vyplynuli z vyšetrovania, sa rozhodla zverejniť Zlatica Kušnírová. Podľa nej je potrebné zverejniť všetku špinu.

Od Vaneka žiadal vysvetlenie

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už požiadal Vaneka o vysvetlenie. Svoje ďalšie kroky v tejto veci oznámi generálny prokurátor v utorok (15.1.). Generálna prokuratúra však deklaruje, že Vanek vo veci vraždy Kuciaka a Kušnírovej nemá, ani nemal vplyv na vyšetrovanie. Vanek bol aj na spoločnej tlačovej konferencii o výsledkoch preskúmania spisových materiálov súvisiacich s posledným článkom Jána Kuciaka začiatkom mája 2018. Źastupoval tam námestníka GP Jozefa Szabóa, ktorý vtedy nebol na úrade.

Čižnár sa dnes stretol s Vanekom a mal by oznámiť, či Vanek ostane vo svojej funkcii, kam ho menoval minulý rok. O jeho kontakte so Zsuzsovou sa dozvedel až z médií. „V tejto súvislosti si generálny prokurátor Jaromír Čižnár zavolal povereného námestníka Reného Vaneka a požiadal ho o vysvetlenie. Generálny prokurátor svoje rozhodnutie oznámi zajtra,“ povedala hovorkyňa GP Andrea Predajňová v reakcii pre denník.

S Vanekom si písali raz za čas

Vyšetrovatelia získali komunikáciu po zadržaní Zsuzsovej mobilu a počítača. Zariadenia preskúmali znalci. Vanek komunikáciu priznal. Zsuzsová ho kontaktovala cez messenger niekedy v roku 2013. Vtedy nevedel o koho ide, oslovila ho, lebo mal podľa jej slov peknú motorku. Ako tvrdí, odvtedy si "raz za čas" napísali o jednoduchých súkromných veciach. „Mala prezývku Ali Ajuška a nikdy som nemal vedomosť o jej skutočnom priezvisku, ani o tom, s kým je v kontakte. Nikdy som sa s ňou osobne nestretol,“ tvrdí Vanek.

Poslednýkrát spolu komunikovali tri dni pred jej zadržaním koncom septembra minulého roka. Jej identitu zistil až potom, čo sa dozvedel meno jej expartnera Mariána Markoviča. Vanek neoznámil kontakty so Zsuszovou generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, lebo sa necítil v konflikte záujmov, keďže s prípadom nič nemal. Priznal, že to bola chyba a oľutoval to.

Zsuzsovej kontakty

Zsuzsová komunikovala s viacerými vplyvnými ľuďmi, komunikáciu si archivovala a nie je vylúčené, že ju mohla používať na ich vydieranie. Medzi nimi sú okrem Vaneka aj podpredseda parlamentu a člen predsedníctva strany Smer-SD Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Glváč a Danko komunikáciu odmietajú. Kollár sa mal k nej ako prvý priznať. Droba tvrdí, že bol jedným z cieľov ako Kollár, deklaruje však, že komunikoval so Zsuzsovou len elektronicky, nikdy sa s ňou nestretol a nepozná ju. V minulom roku sa objavila komunikácia obvinenej aj s právnikom a bývalým ministrom vnútra a ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom. Ten to však označil za podvrh a diskreditačnú kampaň.