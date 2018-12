Rodina Jána Kuciaka o úniku informácií: Sme nahnevaní a sklamaní, ale neprekvapuje nás to

V Bratislave sa koná pochod za Janka Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

Zdroj: FB/Ján Kuciak

BRATISLAVA - O úniku informácií z vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa hovorí už dlho. No zdá sa, že je to vážnejšie ako si mnohí mysleli. Rodina Kuciaka je nahnevaná, no tvrdí, že ich to neprekvapuje.