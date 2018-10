Šokujúce priznanie prezidenta Kisku: Tajná služba má dôkazy o prepojení štátu a mafie

Andrej Kiska

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska pomenoval to, o čom mnohí hovoria a politici to popierajú. Kiska si totiž od Slovenskej informačnej služby vyžiadal dokument o pôsobení talianskej mafie na Slovensku. To, čo si prečítal, ho šokovalo. Ľudia zo správy boli krytí štátnou mocou, policajtmi, politikmi, ktorí úmyselne nič nevyšetrovali a zametali veci pod koberec.