Miliónový dlh, podivné operácie a reštaurácia na čierno! Nové odhalenia v prípade obvinených z vraždy

Minulý týždeň polícia po dvoch raziách zadržala a obvinila v prípade vraždy Jána Kuciaka štyri osoby. Expolicajta Tomáša Szaboa, jeho bratranca Miroslava Marčeka, údajného sprostredkovateľa Zoltána Andruska a tlmočníčku Alenu Zsuzsovú. Posledný dvaja obvinený mali v minulosti na krku obrovské dlhy. Kým Andruskov dlh prekročil miliónovú hranicu, Zsuzsová stihla vyplatiť pred Kuciakovou vraždou zostávajúci dlh vo výške okolo 52-tisíc. Posledná splátka bola vo výške 21-tisíc.

Dlh presiahol milión eur

Zoltán Andruskó je jediným z podozrivých, ktorý sa podľa doterajších informácií ako rozhodol spolupracovať s políciou. Andruskó však na daniach ako fyzická osoba dlhuje štátu vyše milión eur. Uvádza sa to na stránkach Finančnej správy. V tejto veci čelí obvineniu pre neodvedenie dane a poistného, pojednávanie je vytýčené na 17. októbra.

Andruskó figuroval alebo figuruje podľa obchodného registra v niekoľkých firmách. Jednou z nich je aj firma Alegro, s. r. o. Ide o dodnes fungujúcu pizzeriu v Komárne, kde je zodpovedným vedúcim stále Zoltán Andruskó. Pizzeriu sme navštívili. Stále funguje a ľudia ju stále navštevujú napriek tomu, že podľa ich slov úroveň klesá. Zamestnanci pizzerie nechceli prezradiť žiadne bližšie informácie. Pri skúmaní dlhov Andruska sme objavili zvláštnu vec. Oficiálne je však firma zrušená už vyše dvoch rokov.

Zrušená pizzeria stále funguje

Podľa obchodného registra však bola firma Alegro s rovnakým IČO-m, ktoré je uvedené aj na dverách pizzerie, zrušená uznesením Okresného súdu Nitra v polovici júla 2016. Ku dňu 27. Septembra 2016 bola vymazaná aj z obchodného registra. V novembri 2016 sa dlh firmy na daniach vyšplhal takmer na 700-tisíc. Ďalších takmer 15-tisíc dlhovala firma poisťovniam. V súčasnosti už firma nedlhuje nič. Andruskó však ako fyzická osoba dlhuje takmer 1 090 000 eur.

Po našich zisteniach sme opäť pizzeriu kontaktovali. Chceli sme získať informáciu, či má pizzeria nového vedúceho, alebo či figuruje po inou firmou. Keď sa zamestnankyňa dozvedela, že sme z médií, odmietla hovoriť. „Jaj, tak to vám určite nebude naspať volať,“ povedala s tým, že nemôžu poskytovať bližšie informácie k ničomu. „Ďakujeme veľmi pekne, nič nemôžeme povedať.“

Odborník

Kontaktovali sme preto odborníka, aby sa na situáciu pozrel. „Z právneho hľadiska spoločnosť Alegra neexistuje a nemôže vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť. Ak by sa podnikateľská činnosť vykonávala pod uvedeným obchodným menom a IČO, išlo by o porušenie viacerých i daňových zákonov a spĺňalo by to znaky trestných činov napr. neoprávneného podnikania a pod.,“ povedal pre Topky daňový poradca.

Podľa neho je však nepravdepodobné, že by fungovali pod rovnakými údajmi. „Predpokladám, že ide o neaktuálne údaje. S verziou že dva roky po výmaze fungujú pod starým IČO by som nepracoval, je to krajne nepravdepodobné. Viete vec preveriť nákupom v tejto reštaurácií a podstatné bude aké údaje budú na bloku z registračnej pokladne,“ dodal.

Finančná správa z dôvodu daňového tajomstva nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie k osobe Zoltána Andruska. „V prípade zistení porušení zákonných povinností v rámci konaní ukončených po 1.1.2018 je možné informovať až po právoplatnom rozhodnutí. Môžeme preto iba informovať, že u spomínaného daňového subjektu vedieme daňové exekučné konanie. Bližšie informácie vzhľadom na daňové tajomstvo nie je možné konkretizovať,“ uviedla pre Topky hovorkyňa FS Ivana Skokanová.

Zsuzsová splatila dlh pred vraždou Kuciaka

Zoltán Andruskó nie je jediný, kto má dlhy. Dôležitou postavou je objednávateľka Alena Zsuzsová, o ktorej sa toho veľa nevie. Susedia nevedia o tom, že by niekde pracovala. Hovorí sa o nej ako o Kočnerovej tlmočníčke z taliančiny. Tlmočníci z oficiálnych organizácií však o nej nepočuli. Jej meno vraj prvýkrát počuli až po zadržaní.

Aj ona mala na krku niekoľkotisícové dlhy, aj keď bola očividne bez príjmu. Podľa Finstatu dlhovala ešte v júli 2016 vyše 52-tisíc eur. Dlh postupne klesal. V januári 2017 dosahoval sumu niečo vyše 21-tisíc, čiže Zsuzsová splatila 30-tisíc. Posledný dlh splatila mesiac pred vraždou. Podľa Finstatu to bolo v období medzi 22. januárom a 1. februárom 2018. Kuciaka a jeho partnerku zavraždili 21. februára, vyšetrovanie ukázalo, že ho kvôli návykom sledovali dlhšie. Kušnírová bola náhodnou obeťou.

Zsuzsová figurovala v troch firmách. Dve z nich zanikli – Eurodesign v roku 2013 a Danobia v roku 2005. Obe firmy sa zameriavali na maloobchod a výrobu kožených, textilných výrobkov. Eurodesign zrušil súd, pretože dva roky po sebe nepredložila účtovnú uzávierku. Vo firme figurovali aj Taliani. Jedinou dodnes aktívnou firmou je Ergo Kit, v ktorej Zsuzsová figurovala ako spoločníčka v období od roku 2000 do roku 2007 spolu s maďarským podnikateľom a Talianom. Dnes je vo firme už len maďarský podnikateľ. Ergo Kit podľa Finančnej správy aktuálne dlhuje cez 260-tisíc eur.

Celú vraždu si podľa prokourátora mala objednať Alena. „Je veľká pravdepodobnosť, že ona platila tie peniaze, ale odkiaľ tie peniaze mala, to je predmetom vyšetrovania,“ uviedol prokurátor Úradu špciálnej prokuratúry. Za Kuciakovu vraždu mala vyplatiť dokopy 70-tisíc eur. Zsuzsová sa podľa viacerých informácií poznala s Marianom Kočnerom, ktorý sa ňu mal údajne vyplatiť niekoľkotisícové dlhy. Informáciu o tom, že je krstným otcom a že mu Zsuzsová pomáhala s prekladom z taliančiny však prostredníctvom svojho právnika poprel.